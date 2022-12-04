(ÖZET) Altay-Boluspor maç sonucu: 5-1

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda oynadığı Göztepe karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Altay, evinde Dyorex Boluspor'u 5-1 mağlup etti. Olayların ardından 6 maç seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlılar sahaya taraftarından yoksun olarak çıktı. Altay, 14'üncü dakikada Salih'in golüyle öne geçerken, oyuncular gol sevincinde Göztepe derbisinde taraftarın saldırısına uğrayıp başından yaralanan genç kaleci Ozan'ın formasıyla poz verdi.

Altay, 23'te bu kez Eren'le golü buldu ve skor 2-0 oldu. Boluspor 27'de Balde ile farkı indirse de 40'ıncı dakikada kaptan İbrahim, Altay'ı yeniden rahatlattı. 89'da penaltıdan Paixao tabelayı 4-1'e getirdi, maçta son sözü Zeki söyledi. İzmir ekibi bu skorun ardından 21 puana yükseldi, Play-Off hattında yer alan Boluspor ise 25 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar:

14'üncü dakikada sol kanattan Tolga Ünlü'nün yaptığı ortada Ceyhun'un dokunduğu topu Paixao bekletmeden Salih'e aktardı, bu oyuncunun yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-0.

23'üncü dakikada sol kanattan Tolga'nın yaptığı ortada kale çizgisi önünde topla buluşan Eren Erdoğan meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-0.

27'nci dakikada Tugay'ın uzun pasında sol çapraz pozisyonda topa sahip olan Balde, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1.

40'ıncı dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında topa iyi yükselen İbrahim Öztürk kafayla ağları sarstı: 3-1.

İlk yarıyı Altay 3-1'lik skorla önde tamamladı.

62'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eren'in şutunda kaleci Çağlar gole izin vermedi.

64'üncü dakikada hızlı gelişen Boluspor atağında topla buluşan Bregu sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

87'nci dakikada Yusuf'un pasında topla buluşan Paixo'nun vuruşunda top yan direkten döndü.

89'uncu dakikada Altay penaltı kazandı. Posmac'ın Yusuf'u düşürmesiyle hakem Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi. Paixao'nun atışında top ağlarla buluştu: 4-1.

90+3'üncü dakikada sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Zeki düzgün bir vuruşla kaleciyi mağlup etti: 5-1.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, kazanan 5-1'lik skorla ev sahibi Altay oldu.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Kamil Çetin, Murat Altan

ALTAY: Mustafa - İbrahim Öztürk, Björkander, Efe, Salih, Ceyhun (Dk. 80 Arda), Zeki, Eren (Dk. 86 Mehmet), Naderi (Dk. 90+3 Özgür), Tolga (Dk. 86 Yusuf), Paixao (Dk. 90+3 Murat Uluç)

BOLUSPOR: Çağlar - Hakan, Oulare, Onur (Dk. 82 Posmac), Bülent, Ngandu (Dk. 59 Furkan), Landel (Dk. 65 Arda), Tugay, Melih (Dk. 46 Bregu), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Gökhan Alsan), Balde

GOLLER: Dk. 14 Salih, Dk. 23 Eren, Dk. 40 İbrahim Öztürk, Dk. 89 (P) Paixao, Dk. 90+3 Zeki (Altay), Dk. 27 Balde (Boluspor)

SARI KARTLAR: Eren (Altay), Oulare (Boluspor)

DHA