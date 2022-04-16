ÖZET Altay - Başakşehir maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'de 18. sırada bulunan ve ligde kalması artık mucizelere kalan Altay 33. hafta maçında Avrupa kupalarına katılma şansını sürdüren Başakşehir'le karşılaşıyor. Altay ligde kalma şansını sürdürmek için kazanmak zorunda. Başakşehir ise deplasmanda galibiyet arıyor. Altay - Başakşehir maçı başladı.

Maçtan önemli dakikalar

Altay - Başakşehir maçı başladı.

14. dakikada Epureanu'nun savunma arkasına attığı topta Trezeguet'in kafa vuruşu auta gitti.

18. dakikada Altay, Björkander ile gole çok yaklaştı. Sağ köşeden kullanılan kornerde ceza sahası içinde Björkander'in kafa vuruşunu kaleci Volkan kornere çeldi.

28. dakikada ceza sahasına giren Martin Rodriguez topu Bamba'ya gönderdi, kaleci ile karşı karşıya kalan Bamba'nın şutunu Volkan kurtardı.

29'da ise bu kez Başakşehir net pozisyondan yararlanamadı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet'in şutunu Lis kurtardı.

33. dakikada Lucas Lima'nın arka direğe yaptığı ortada Daniel Aleksic'in kafa vuruşunu kaleci Lis kornere çıkardı.

40. dakikada Aleksic'in ceza sahasından şutunu Lis kurtardı ancak dönen topta Trezeguet topu kaptı ve fırsatçılığını konuşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarı başlarken Altay'da Kazımcan ve Kappel oyuna girerken Naderi ve Zeki oyundan çıkan isim oldu.

67. dakikada Başakşehir'de Trezeguet'nin ceza sahası dışından yapmış olduğu vuruş kalenin üzerinden auta gitti.

71. dakikada Başakşehir Aleksic ile golü buldu ancak topa hamle yapan Okaka'nın ofsaytta olması nedeniyle gol iptal edildi.

84. dakikada Serdar Gürler'in pasında Pizzi'nin sert şutu auta gitti.

Ceyhun'dan hayati gol!

89. dakikada Altay'da Ceyhun Gülselam savunmadan seken topa sert ve düzgün vurdu, top filelerle buluştu: 1-1

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takımda sahadan bir puanla ayrıldı.

Altay - Başakşehir 11'ler...

Altay: Lis, Poko, Ceyhun, İbrahim Öztürk, Bamba, Thiam, Rodriguez, Naderi, Björkander, Tolga, Zeki

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Salih, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Okaka

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Mahmut Tekdemir bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Sakatlığı geçen Ömer Ali Şahiner ise bu mücadelede forma giyebilecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 0-0 sona ermişti.

Altay - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...