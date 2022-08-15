(ÖZET) Almeria - Real Madrid maç sonucu: 1-2

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, sezonun ilk haftasında Almeria'ya konuk oldu. Largie Ramazani'nin golüyle 6. dakikada öne geçen Almeria, maçın ilk yarısını önde kapatmayı başardı.

Yıldızlar topluluğu Real Madrid 2. yarıda geri dönüşe imza attı. Lucas Vazquez'in golüyle 61. dakikada beraberliği yakalayan Ancelotti'nin ekibi, 75'te ise David Alaba'nın güzel frikik golüyle öne geçti: 2-1. Alaba oyuna girdikten saniyeler sonra attığı golle Real Madrid'e 3 puanı kazandırdı. Birkaç gün önce Süper Kupa maçında E. Frankfurt'u 2-0 mağlup ederek müzesine bir kupa daha ekleyen Madrid ekibi, Almeria'yı da yenerek olumlu gidişatını sürdürdü.

La Liga'da bir diğer dev Barcelona ise kendi evinde Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kalarak taraftarlarını üzmüştü.