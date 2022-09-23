(ÖZET) Almanya-Macaristan maç sonucu: 0-1

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde sürprizler devam ediyor... İngiltere, İtalya'ya 1-0 mağlup olunca son maçlar öncesinde 2 puanda kaldı ve B Ligi'ne düştü. Günün diğer maçında da Almanya sahasında Macaristan'ı konuk etti.

Panzerler evinde şoku yaşadı. Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Macaristan 17. dakikada Adam Szalai'nin attığı tek golle 1-0 kazandı. Fenerbahçe 'li Atilla Szalai karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Macaristan 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu, Almanya 6 puanda kaldı.

Grubun son maçı liderlik kapışması olacak. Pazartesi günü 10 puanla lider Macaristan, gruptaki son maçında 8 puanla ikinci sırada yer alan İtalya'yı konuk edecek. İddiasız İngiltere ile Almanya da gecenin diğer maçında kozlarını paylaşacak.