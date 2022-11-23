ÖZET | Almanya - Japonya maç sonucu: 1-2

2022 Dünya Kupası'nda heyecan artarak devam ediyor. E Grubu ilk maçında Almanya ile Japonya Khalifa International Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

JAPONYA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Mücadelenin sekizinci dakikasında Japonya sağ kanattan hücuma çıktı. Yerden arka direğe doğru gönderilen topu Maeda filelere gönderdi, ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayılmadı.

İLKAY'IN GOLÜ GELDİ

33. dakika Almanya'da Raum ceza sahasında topla buluştu. Raum, kaleci Gondo'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Ivan Arcides Barton Cisneros penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen İlkay'ın yerden yaptığı vuruşta top filelere gitti.









ALMANYA'NIN DA GOLÜ İPTAL EDİLDİ

45+4. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Raum'un yerden arka direğe gönderdiği topu Havertz filelere gönderdi. Yan hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyonda, VAR kontrolünün ardından gol iptal edildi.

İlk yarıyı Almanya 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da Almanya'nın üstünlüğü vardı. Özellikle Jamal Musiala, hücumdaki etkili futbolunu golle süsleyemedi.

İLKAY DİREĞE TAKILDI

60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İlkay'ın, ceza sahası yayına sokularak yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta gitti.

GONDA DEVLEŞTİ

70. dakikada Japonya savunmasının arkasına sarkan Gnabry, topu Havertz'in önüne bıraktı. Havertz'in şutunda kaleci Gonda gole izin vermedi.

Bu pozisyondan iki dakika sonra Almanya'da sol kanattan arka direğe ortalanan topa Gnabry kafayı vurdu. Kaleci Gonda topu köşeden çıkardı. Dönen topu tekrar Gnabry kontrol etti. Gnabry'nin karşı karşıya pozisyond yaptığı vuruşta kaleci bir kez daha gol izin vermedi.

JAPONYA GERİ DÖNDÜ

Almanya'nın ikinci golü bulamaması Japonya'yı cesaretlendirdi. Japonya Teknik Direktörü Moriyasu, 71. dakikadan sonra tüm kozlarını sahaya sürdü.

Doan ve Minamino ile daha ofsansif bir görüntü çizen Japonya, 75. dakikada Minamino'nun yerden ceza sahasına çevirdiği topu Minamino filelere gönderdi.

ASANO'NUN GOLÜ ALMANYA'YI YIKTI

1-1'den sonra Almanya tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklenmeye başladı. 83. dakikada Japonya savunmadan uzun topla çıktı. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Asano, çaprazdan ceza sahasına girerek dar açıdan vuruşunu yaptı. Top Neuer'in üstünden filelere gitti. Japonya bu golle 2-1 öne geçti.

BU KUPA BAMBAŞKA

Öncek ki gün favorilerden Arjantin de mutlak favori olduğu Suudi Arabistan karşısında 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetmişti. Almanya da 1-0 öne geçtiği mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. 2022 Dünya Kupası tam anlamıyla sürprizlerin kupası oluyor.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

8. dakikada Japonya'nın Maeda ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

16. dakikada Kimmich'in köşe vuruşundan ceza sahasına gönderdiği topa Rüdiger kafayı vurdu. Top çok az farkla auta gitti.

33. dakikada Almanya, İlkay'ın penaltıdan attığı golle öne geçti.





45+4. dakikada Almanya Havertz ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

55. dakikada soldan ceza sahasına giren Musiala'nın şutunda top üstten auta gitti.

60. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan İlkay'ın yerden yaptığı vuruşta top direğe çarparak auta gitti.

71. dakikada Almanya'da sol kanattan arka direğe ortalanan topa Gnabry kafayı vurdu. Kaleci Gonda son anda topu köşeden çıkardı. Dönen topa Gnabry bir kez daha vurdu. Gonda bu kez topu son anda kornere çeldi.

73. dakikada Japonya'da Sakai, kaleci Neuer'den dönen topu müsait pozisyonda auta gönderdi.

75. dakikada Minamino'nun yerden ceza sahasına çevirdiği topu Minamino filelere gönderdi.

83. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Asano'nun sert şutunda top Neuer'in üstünden filelere gitti.

Almanya-Japonya maçı 11'leri:

Almanya: Neuer, Kehrer, Süle, Rudiger, Raum, Kimmich, İlkay, Gnabry, Musiala, Sane, Müller.

Japonya: Gonda, Nagatomo, Yoshida, Sakai, Itakura, Endo, Ito, Kamada, Tanaka, Kubo, Maeda.

Nagatomo tarihe geçti

Bir dönem ülkemizde Galatasaray 'da forma giyen Yuto Nagatomo, tarihe geçti. Nagatomo, dört farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk Japon oyuncu olurken, aynı zamanda da şu an turnuvada Japonya ile en çok maça çıkan oyuncu (12) olmayı başardı. Japonya'da Makoto Hasebe ve Eiji Kawashima 11 maçta forma giymişti.



