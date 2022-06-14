(ÖZET) Almanya - İtalya maç sonucu: 5-2

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya ile İtalya karşı karşıya geldi. Almanya adeta gol olup yağdığı mücadelede İtalya'yı 5-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maça ev sahibi Almanya hızlı başladı. 10. dakikada Joshua Kimmich, takımını öne geçiren golü ağlara gönderdi. 45+4. dakikada İlkay Gündoğan penaltıdan farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı 2-0'lık Almanya üstünlüğü ile geçilirken ev sahibi 2. yarıda gollerine devam etti. 51. dakikada Thomas Müller skoru 3-0'a getirdi. 68. ve 69. dakikalarda Timo Werner sahneye çıktı ve bulduğu gollerle maçı 5-0'a getirdi. İtalya ise kalan bölümde 2 gol buldu. 78. dakikada Gnonto fileleri havalandırırken, 90+4. dakikada Bastoni takımının 2. golünü kaydetti. Almanya rakibini 5-2 devirerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte puanını 6'ya yükselten Almanya 2. sırada yer aldı. İtalya ise 5 puanla 3 sıraya geriledi.



