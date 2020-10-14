(ÖZET) Almanya - İsviçre maç sonucu: 3-3

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 4. Grup maçında Almanya, İsviçre'yi konuk etti. Hazırlık maçında A Milli Takımımız ile 3-3 berabere kalan Almanya, İsviçre karşısından da aynı skorla ayrıldı.

RheinEnergie Stadı'nda oynanan maça konuk ekip harika başladı. 5. dakikada Gavranovic'le öne geçen İsviçre, 26'da Freuler ile farkı 2'ye çıkardı. Art arda kalesinde 2 gol gören Almanya, 28'de Werner ile farkı 1'e indirdi ve ilk 45 dakika İsviçre'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.





Gol yağmuru ikinci yarıda da devam etti. 55'te Almanya, Havertz ile eşitliği yakaladı, 1 dakika sonra İsviçre, Gavranovic ile yeniden öne geçti. Nefesleri kesen maçta skoru belirleyen gol 60'da Gnabry'den geldi ve 90 dakika 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Grupta oynanan diğer maçta Ukranya, lider İspanya'yı 1-0 mağlup etti. Evinde 1 puana razı olan ve 6 puana yükselen Almanya, İspanya'nın kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturma fırsatını kullanamadı. İsviçre ise 2 puanla son sırada kaldı.







