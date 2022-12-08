(ÖZET) ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 75-104

Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Alman ekibi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Scottie Wilbekin, Nemanja Bjelica, Dyshawn Pierre gibi yıldızlarından yoksun Fenerbahçe, rakibini 104-75 mağlup etti. Fenerbahçe, 104 sayı ile bu sezon deplasmandaki en yüksek skoruna ulaştı.

Deplasmandaki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Sarı-Lacivertliler, 12. maçında 10. galibiyetini elde ederken mağlubiyet serisi 9 maça çıkan ALBA Berlin ise 12 maç sonunda 3 galibiyette kalmış oldu.

8 isimden çift haneli skor katkısı!

Kadroda yer alan 12 oyuncunun da süre aldığı Fenerbahçe Beko'da 8 isim çift haneli skorlara çıkmayı başardı. Carsen Edwards ve Marko Guduric, 13'er sayıyla en skorer isimler olurlarken Johnathan Motley, 11 sayıyla oynadı. Metecan Birsen, Nigel Hayes-Davis, Tonye Jekiri, Devin Booker ve Nick Calathes ise 10'ar sayı ürettiler.

Ev sahibi ALBA Berlin'de ise Jaleen Smith, 15 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Ben Lammers ve Maodo Lo da 12'şer sayıyla oynadılar.

Maçtan bölümler

ALBA Berlin deplasmanında maça çok iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in basketleriyle 8:12 kala 0-6 ile üstün taraftı. Sonrasında etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, Nick Calathes ve Nigel Hayes-Davis'ten gelen basketlerle 5:21 kala durumu 5-17'ye getirdi. Sarı-Lacivertliler, 1:43 kala Metecan Birsen'in üçlüğüyle 13-24 üstün taraf olsa da son bölümü Malte Delow ve Yanni Wetzell ile etkili geçen ALBA Berlin, skoru 18-24'e getirdi.

İlk periyot sonucu: ALBA Berlin 18-24 Fenerbahçe Beko

İkinci periyodun başında Maodo Lo'nun üçlüğü, durumu 21-24 yaptı. ALBA Berlin, 6:59 kala Ben Lammers'in basketiyle skoru 27-30 yaparak farkın açılmasını engelledi. Fakat sonrasında Fenerbahçe Beko, özellikle Carsen Edwards ve Marko Guduric'in etkili oyunlarıyla farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Devrenin bitimine 21 saniye kala da Melih Mahmutoğlu'ndan gelen üç sayılık isabet, 35-54 ile 19 sayılık farkı sağladı.

İlk yarı sonucu: ALBA Berlin 35-54 Fenerbahçe Beko (Periyot: 17-30)

ALBA Berlin, üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Ben Lammers ve Jaleen Smith ile isabetler bulsa da sonrasında yeniden etkili olan temsilcimiz, 5:15 kala Tonye Jekiri'den gelen basketle durumu 41-67'ye getirdi. Periyot da bitime 13 saniye kala Metecan Birsen'den gelen üç sayılık isabetle 52-84 Fenerbahçe lehine 32 sayılık üstünlükle sona erdi.

Üçüncü periyot sonucu: ALBA Berlin 52-84 Fenerbahçe Beko (Periyot: 17-30)

Maç sonucu: ALBA Berlin 75-104 Fenerbahçe Beko (Periyor: 23-20)

Fenerbahçe Beko'nun Alman Milli Takımı forması da giyen oyuncusu İsmet Akpınar, karşılaşma öncesi milli takımdan arkadaşlarıyla bir araya geldi. İsmet, 2013-17 yılları arasında da ALBA Berlin'nde oynamıştı.