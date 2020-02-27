(ÖZET) ALBA Berlin - Anadolu Efes maç sonucu: 86-99

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda ALBA Berlin ile karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, deplasmanda rakibini 99-86 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini alırken dış sahadaki galibiyet serisini de 12 maça çıkardı.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Mercedes Benz Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 18-14 önde geçen Anadolu Efes, ilk periyodu da 32-21 üstün tamamladı.

İkinci periyotta rakibin sayı bulmasına ve fark 3 sayıya kadar indirmesine izin veren lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 50-47 önde girdi.

Üstün bir oyun sergilediği üçüncü periyodu 79-65 önde bitiren Anadolu Efes, son periyotta skor üstünlüğünü de sürdürerek karşılaşmadan 99-86 galip ayrıldı.

Böylelikle üst üste 11’inci, toplamda 23. galibiyetini alan Anadolu Efes, liderliğini sürdürdü.

Anadolu Efes’te Vasilije Micic 23, ev sahibi ekipte de Martin Hermannsson 19 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.