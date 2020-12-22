ÖZET | Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 14. haftasında lider Alanyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Alanyaspor - Yeni Malatyaspor mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Alanyaspor'un golü 32. dakikada Babacar'dan gelirken Yeni Malatyaspor, 60. dakikada Adem Büyük ile eşitliği yakaladı.

Alanyaspor, tek galibiyetini Beşiktaş'a karşı aldığı son 5 haftalık periyotta 4. kez puan kaybı yaşadı. Akdeniz ekibi, puanını 27 yaparken maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini koruyor. Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Yeni Malatyaspor ise 13 maç sonunda 20 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada cezası sahası içindeki karambolde Yeni Malatyasporlu futbolcu Kubilay yakın mesafeden topu kaleye gönderdi ancak Marafona gole izin vermedi.

18. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Kubilay'ın sol çaprazdan sert şutunu Marafona çıkardı. Devamında Olcay Şahan şansını denedi ancak top yine kalecide kaldı.

GOL | 32. dakikada Yeni Malatyaspor atağında Bakasetas, orta sahada topu kazandı. Efecan'ın aldığı topta savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Babacar, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla mükemmel bir gole imza attı: 1-0.

41. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içinde sağ kanattan yapılan ortayla topla buluşan Umut Bulut'un kafa vuruşu auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

47. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Efecan topu şık bir geri pasla ceza sahası yayındaki Berkan’a verdi. Bu futbolcunun sert şutu kaleci Ertaç’ta kaldı.

50. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran ceza sahasının dışından topu içerideki Babacar’a attı. Altıpasın hemen dışındaki Babacar’ın yakın mesafeden şutu az farkla auta gitti.

52. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağda Siopis topu ceza sahası yayındaki Bakasetas’a verdi. Bu futbolcunun uzaktan şutu auta gitti.

GOL | 60. dakikada Yeni Malatyaspor'da Umut Bulut'un sağ kanattan yaptığı ortaya Tetteh'in kafa vuruşunu Marafona çıkardı. Fakat dönen topta Adem Büyük, altı pas içinde yaptığı vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

70. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Salih orta sahaya yakın yerden topu soldaki Babacar’a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içine girerek soldan vurduğu sert şut kaleci Ertaç’ta kaldı.

71. dakikada Alanyaspor’un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Moubandje’nin kafa vuruşu kaleci Ertaç’ın kucağında kaldı.

79. dakikada gelişen Malatyaspor kontratağında Tetteh orta sahadan kaptığı topu ceza sahası içine kadar getirdi. Kaleciyle karşı karşıya kala Tetteh’in şutunu kaleci Marafona’dan geri döndü. Karambolde kalan topu Caulker dışarı attı.

84. dakikada Alanyasporlu Salih’in uzak köşeden kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.

90+3. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Efecan- Davidson paslaşması sonrası, Davidson kaleye yakın yerdeki Mustafa’ya topu attı. Bu futbolcu şutu az farkla auta gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Alanyaspor - Yeni Malatyaspor mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Moubandje, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Berkan, Siopis (Dk. 62 Salih), Davidson, Bakasetas, Efecan, Babacar (Dk. 81 Mustafa Pektemek)

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Hadebe, Semih, Karim Hafez, Acquah (Dk. 89 Fofana), Ndayishimiye, Olcay Şahan (Dk. 46 Tetteh), Kubilay (Dk. 90+4 Topalli), Adem Büyük (Dk. 86 Zeki), Umut Bulut

GOLLER: Dk.33 Babacar (Aytemiz Alanyaspor) - Dk.60 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Bakasetas, Efecan (Aytemiz Alanyaspor) - Acquah, Umut (Yeni Malatyaspor)