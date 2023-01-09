(ÖZET) Alanyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 5-0

8 maçlık galibiyet serisi Fatih Karagümrük deplasmanında sona eren ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor , Karadeniz derbisinde Giresunspor'u 3-0'la geçerek moral depolamıştı. 18. haftada Alanyaspor 'a konuk olan Bordo Mavililer, şok bir skor aldı.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan ve Mustafa Kürşad Filiz'in yönettiği 90 dakikayı baştan sona üstün götüren Francesco Farioli'nin ekibi, son şampiyonu 5-0 devirdi ve haftanın en büyük sürprizlerinden birisine imza attı. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanında aldığı 4-1'lik mağlubiyet sonrası güçlü rakibi karşısında şov yapan, 24 puanla 8. sıraya yükselen Alanyaspor'a galibiyeti getiren golller; Efecan Karaca, Ahmed Hassan (2), Wilson Eduardo ve Yusuf Özdemir'den geldi. Akdeniz temsilcisi, önümüzdeki hafta ağırlayacağı Fatih Karagümrük karşısında seri peşinde olacak.

Alanya'dan üzgün dönen Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 29 puanla lider Galatasaray 'ın 10 puan gerisinde 6. basamakta kaldı. Fırtına, 19. haftada konuk edeceği Başakşehir karşısında telafi peşinde olacak.

Vitor Hugo Başakşehir maçında yok

Bordo Mavili ekipte mücadeleye Marc Bartra ile Vitor Hugo ceza sınırında çıkmıştı. 36. dakikada Hugo, Umut Güneş'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Böylece Brezilyalı stoper cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu önümüzdeki hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında görev yapamayacak.

Alanyaspor evinde 1 kez yenildi

18 maç sonunda 24 puana ulaşan Alanyaspor, evindeki etkili performansla öne çıkıyor. Farioli’nin takımı, iç sahada çıktığı son 7 maçı kaybetmedi. Bu periyotta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alındı. Sezon başından beri sahasında sadece 1 kez kaybeden Güney ekibi, hafta içi mesaisinde Kasımpaşa’ya deplasmanda 4-1’lik skorla mağlup olmuştu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | 14. dakikada Alanyaspor’da Lusamba hızla kendi sahasından çıkarak Efecan Karaca’ya pasını ulaştırdı. Topla buluşan Efecan Karaca ise Trabzonspor ceza sahası içine kadar girerek sol köşeden kaleye çektiği şutla fileleri havalandırdı. 1-0

35. dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün ceza sahası dışından şutunu kaleci Runarsson kurtardı.

GOL | 36. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu orta alanda yakalayan Umut Güneş ceza sahası içindeki Efkan Bekiroğlu’na pasını verdi. Efkan’ın pasıyla buluşan Ahmed Hassan’ın rakibine vücut çalımı atarak geçip, ardından kaleye doğru sert şutu fileleri havalandırdı. 2-0.

45+4. dakikada sol köşeden serbest vuruş kazanan Trabzonspor’da Bakasetas’ın direkt kaleye şutunu kaleci Runarsson yumrukla uzaklaştırdı.

İlk 45 dakika Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 45+6. dakikada Zinedine Ferhat’ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Efkan Bekiroğlu, çizgiye kadar ilerledi. Ceza sahası içinde boşta kalan Ahmed Hassan, Efkan’ın pasını gole çevirdi. 3-0.

GOL | 75. dakikada Sağ çaprazda topla buluşan Zinedine Ferhat, uzak köşeye muhteşem bir şut attı. Direkten dönen topu tamamlayan Wilson Eduardo, skoru 4-0'a getirdi.

GOL | 78. dakikada Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Umut Güneş'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir'in şutunda Uğurcan'ı geçen top ağlarla buluştu. 5-0

90 dakika sona erdi ve Alanyaspor, Trabzonspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı.

**

Marek Hamsik'in En İyi Anları