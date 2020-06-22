(ÖZET) Alanyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 2-2

Ziraat Türkiye Kupası’nda adını finale yazdıran Trabzonspor ile Alanyaspor, ligde karşı karşıya geldi. Önce Göztepe, ardından Fenerbahçe maçlarında zafere uzanan Fırtına, Akdeniz deplasmanında da kazanıp, liderliği Başakşehir’den geri almak istiyordu.

Abdülkadir Ömür'ün 7. dakikada attığı gole Alanyaspor Papiss Cisse ile 45+1'de yanıt verdi. 51'de sahne alan Trabzonspor'un golcü sol beki Novak, takımını yeniden öne geçirdi. Skoru belirleyen gol 90+5'te Bakasetas'tan geldi. Maçın başından beri kaleyi yoklayan Yunan oyuncu, 90 dakikanın sona ermesine saniyeler kala golü buldu, mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.









Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı başarıyla dönemeyen Hüseyin Çimşir'in ekibi 57 puanla 28. haftayı Başakşehir'in ardından 2. sırada tamamladı. Avrupa iddiasını sürdüren Alanyaspor ise 44 puanla 6. sırada yer aldı.

Trabzonspor'da Hosseini 79. dakikada, Alanyaspor'da ise N'Sakala 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | Trabzonspor maça golle başladı. 7. dakikada Caulker'ın hatasında topşa buluşan Sörloth, boş durumda bulunan Abdülkadir'e pasını gönderdi. Genç yıldız, boş kaleye topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor deplasmanda öne geçti. 0-1

Alexander Sörloth, 19 gol, 8 asist ile ligin skora en çok katkı yapan oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Bakasetas, Uğurcan Çakır'ı geçemedi

9. dakikada Bakasetas, Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Yunan oyuncu, uzak direğe doğru harika bir şut gönderdi, Uğurcan harika uzandı ve topu kornere gönderdi. Kullanılan korner atışında Caulker, topa vurmaya çalıştı, araya giren Trabzonspor savunması tehlikeyi önledi.

12. dakikada Alanyaspor sol kanattan geldi. N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Cisse etkili bir kafa vuruşu yapamadı.

Trabzonspor, 2. gole çok yaklaştı. 17. dakikada Ekuban'ın yaptığı orta sonrası Alanyaspor savunma arkasına kaçan Sörloth, boş durumda olmasına rağmen topu üstten auta gönderdi.

24. dakikada Alanyaspor'da Junior Fernandes'in ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Uğurcan'da kaldı.

Alanyaspor'da Erol Bulut, 36. dakikada itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Trabzonsporlu Ekuban, 40. dakikada Efecan'a yaptığı sert müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

GOL | Alanyaspor golcüsüyle beraberliği yakaladı. Sol kanattan içeriye doğru kat eden N'Sakala, ortasını yaptı ve top Cisse'ye geldi. Düzgün bir kontrol yapan Cisse, harika bir şut gönderdi ve Uğurcan'ı çaresiz bıraktı. 45+1'de Alanyaspor eşitliği yakaladı. 1-1

45+3. dakikada Salih, Ekuban'ın ayağına sert bir şekilde basında Trabzonspor, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdülkadir Parmak, vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.

Uğurcan Çakır devam edemedi

Trabzonspor'da sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşler oyuna girdi.

Art arda tehlikeli ataklar

48'de Trabzonspor tehlikeli geldi. Guilherme'nin ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Marafona'dan sekti, topu takip eden Pereira'nın vuruşu ise yeniden tecrübeli kalecide kaldı. 49. dakikada Alanyaspor golü aradı. Efecan'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Erce ayaklarıyla kurtardı.

Novak gollerine devam ediyor

GOL | Trabzonspor 51'de öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün harika ara pasında savunma arkasına kaçan Novak, topu ağlara gönderdi. Novak böylece bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü attı. 1-2

54. dakikada Efecan'ın kullandığı korner atışına ön direkte Tzavellas kafayı vurdu, şutunu kaleci Erce parmaklarıyla kornere çeldi.

57. dakikada Trabzonspor'da Ekuban'ın şutu savunmadan döndü, ardından seken topu iyi takip eden Guilherme'nin ceza sahasının sol çaprazından çektiği gelişine şut kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.

63. dakikada Alanyaspor'da Junior Fernandes'in yerine Djalma Campos oyuna girdi.

77. dakikada Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın yerine Mustafa Pektemek oyuna girdi.

78'de Trabzonspor 3. gole çok yaklaştı. Ekuban ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken son anda araya giren N'Sakala topu kornere gönderdi.

79'da Hüseyin Çimşir iki değişiklik birden yaptı. Campi'nin yerine da Costa, Guilherme'nin yerine ise Hüseyin Türkmen dahil oldu.

İki takım da 10 kişi!

79'da Majid Hosseini, Salih Uçan'a yaptığı sert faulün ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 83'te ise Alanyaspor 10 kişi kaldı. Sarı kartı bulunan N'Sakala, Abdülkadir Ömür'e sert bir müdahale yapınca ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

Ndiaye kale çizgisinden çıkardı

89. dakikada ceza sahasında topla buluşan Salih'in aşırtma vuruşunu Ndiaye kale çizgisinden çıkarıp kornere gönderdi.

90+1'de Abdülkadir Ömür'ün yerine Serkan Asan oyuna dahil oldu.

Bakasetas, sonunda topu ağlara gönderdi

GOL | Skoru belirleyen gol 90+5'de geldi. Maç başından beri kaleyi yoklayan Bakasetas, sonunda topu ağlara gönderdi. Yunan futbolcunun ceza sahası dışından çektiği sert şut Erce'nin yanından ağlarla buluştu. İki puan bırakan Trabzonspor, haftayı Başakşehir'in iki puan arkasında ikinci sırada bitirdi ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.