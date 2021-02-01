ÖZET Alanyaspor-Sivasspor maç sonucu: 3-1

Önceki gün Alanyaspor ile Sivasspor arasında oynanan mücadele, Akdeniz ekibinin 14. dakikada Fatih Aksoy ile bulduğu golün ardından 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken ağırlaşan zemin nedeniyle oyun durmuştu. 20. dakikada duran maç ertelenmişti. Zorlu karşılaşma, dün kaldığı yerden devam etti. 45+2. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Davdison’un şutunda top ağlara gitti: 2-0. 60'ta ev sahibinin atağında, Babacar, rakibinden kaptığı topu ceza alanı yayına kadar getirdi. Babacar’ın çizgiden çektiği sert şut ağlarla buluştu: 3-0. 89'da Gradel’in kullandığı penaltı atışında kaleci Marafona başarılı oldu. Fakat hakem Zorbay Küçük, kalecinin erken çıktığını belirterek penaltıyı tekrarlattı.

Yatabare VAR'a takıldı

Gradel’in 2. kez kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 3-1. 90+3. dakikada soldan Sivasspor’un Gradel ile kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde oluşan karambolde topa yükselen Yatabare meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mücadele ev sahibinin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Alanya, her şeye rağmen 4. sıraya yükselmeyi başardı.



