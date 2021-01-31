ÖZET | Alanyaspor - Sivasspor maç sonucu: 3-1

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde 30 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan fakat yoğun yağış nedeniyle 19. dakikada ertelenen Alanyaspor-Sivasspor mücadelesine bugün devam edildi. Alanyaspor, sahasında ağırladığı rakibi Sivasspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor'un gollerinden 1'i dün oynanan kısımda 14. dakikada Fatih Aksoy tarafından atılırken bugün ise 45+3. dakikada Davidson ve 60. dakikada Khouma Babacar farkı açan isimler oldular. 90. dakikada Max Gradel, Sivasspor'un tek golünü attı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 14. dakikada Alanyaspor, sağ kanattan Salih Uçan ile korneri kullanırken yapılan ortada topu uzaklaştırmak adına Yatabare ve Samassa aynı anda hareketlendi. Altı pasın sağ çaprazında top kendisine gelen Fatih Aksoy, arka direğe düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, 30 Ocak 2021 saat 16:00'da başlayan karşılaşmada yağışın şiddetini artırması sonucunda iki takım oyuncularıyla birlikte soyunma odasına gitti ve karşılaşmanın ertelendiği açıklandı.

Karşılaşma 31 Ocak 2021 saat 16:00'da 19. dakikadan başladı. Maçın başlangıç anı itibariyle Alanya'da 19,6 °C güneşli bir hava dikkat çekiyor.

27. dakikada Sivasspor soldan Gradel ile serbest vuruş kullandı. Gradel’in sert şutunda top herkesi geçerek auta gitti.

39. dakikada Efecan’ın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Berkan’ın vuruşu az farkla auta gitti.

45+1. dakikada Alanyaspor atağında ceza alanı dışında topu alan Salih, karşıdan sert bir şut çekti. Salih’in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

GOL | 45+3. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan ceza sahası içine giren Davidson'un vuruşu, Sivasspor savunmasında Caner Osmanpaşa'ya çarparak ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

52. dakikada ceza alanı dışında soldan Salih ile serbest vuruş kullanan Alanyaspor’da ceza sahasında oluşan karambolde topa yükselen Caulker, kaleyi yokladı ancak vuruş yandan auta gitti.

GOL | 60. dakikada Alanyaspor'da Khouma Babacar, ceza sahası dışında rakibinden kendini kurtararak yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkardı: 3-0.

65. dakikada Sivasspor'da Robin Yalçın, rakiplerinden kurtulup Alanyaspor ceza sahası önünden sert bir şut çıkarırken Marafona, başarılı bir kurtarışla topu kornere yolladı.

66. dakikada ceza yayında topu rakibinden kapan Babacar, kaleyi görerek sert bir şut çekti ancak kaleci Samassa tehlikeyi yumruklayarak uzaklaştırdı.

PENALTI | 87. dakikada rakibe baskı yaparak topu kapan Gradel, soldan ceza alanı içine girdi. Fatih’in müdahalesiyle ceza sahasında Gradel yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.

PENALTI KAÇTI | 89. dakikada Gradel, penaltıyı kullanırken Marafona topu çıkarmayı başardı.

PENALTI TEKRAR | Marafona'nın vuruştan önce çizgiyi terk etmesi sonucunda penaltı için tekrar kararı verildi.

GOL | 90. dakikada Max Gradel, ikinci kez kullandığı penaltıda hata yapmayarak farkı 2'ye indirdi: 3-1.

90+4. dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Yatabare, kafa vuruşuyla golü buldu fakat yapılan VAR incelemesi sonucunda pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 3-1'lik Alanyaspor üstünlüğü ile sona erdi.

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Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan

Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Alpay Çelebi dk. 86), Fatih Aksoy, Francois Moubandje, Steven Caulker, Salih Uçan, Manolis Siopis (Ceyhun Gülselam dk. 71), Davidson, Berkan Kutlu (Hasan Hüseyin Acar dk. 86), Efecan Karaca (Damian Kadzior dk. 78), Khouma Babacar (Adam Bareiro dk. 71)

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek,

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sivasspor: Mamadou Samassa, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz, Aaron Appindangoye (Samba Camara dk. 68), Uğur Çiftçi, Mustapha Yatabare, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Isaac Cofie (Jorge Felix dk. 54), Max Gradel, Olarenwaju Kayode (Casimir Ninga dk. 83)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Ziya Erdal, Kerem Atakan Kesgin, Arouna Kone,

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Fatih Aksoy (dk. 14), Davidson (dk. 45+2), Khouma Babacar (dk. 60) (Alanyaspor), Max Gradel (dk. 89 pen.), (Sivasspor)

Sarı kartlar: Manolis Siopis, Steven Caulker (Alanyaspor), Robin Yalçın (Sivasspor)