ÖZET | Alanyaspor - Sivasspor maç sonucu: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor , Demir Grup Sivasspor 'u konuk etti. Alanyaspor 6. dakikada Emre Akbaba ile öne geçerken, ona yanıtı 32'de Mustapha Yatabare verdi. İlk yarı 1-1'lik skorla sonuçlandı. Yatabare'nin atılmasıyla konuk ekip son yarım saati 10 kişi oynadı. Rıza Çalımbay'ın ekibi, 1 kişi eksik oynamasına rağmen 90+2'de Kerem Atakan Kesgin'in attığı güzel golle maçı kazandı ve final için büyük avantaj yakaladı: 2-1.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada kaleci Ali Şaşal'ın hatasında Alanyaspor, ceza sahası içinde çift vuruş kazandı. Umut Güneş’in pasında Emre Akbaba topu filelerle buluşturdu. 1-0

12. dakikada Alanyaspor'un sol kanattaan Novais'in kullandığı köşe atışında kafalardan seken top ceza sahası dışında Tayfur Bingöl'ün önüne düştü. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak kontrol etti

32. dakikada Fajr’ın sağ köşeden kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yatabare kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

33. dakikada sol çizgi üzerinden ceza sahası içine giren Borja’nın pası Sivassporlu Aapindangoye çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Vural son anda kurtardı.

57. dakikada sağ kanattan son çizgiden ceza sahasına giren Efecan Karaca'nın pasında Eduardo’nun şutunu kaleci Ali Şaşal Vural parmak ucuyla kornere çeldi.

59. dakikada Yatabare, Emre Akbaba’ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Yatabare kartın ardından hakeme yaptığı itirazdan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

71. dakikada sağ taraftan Efecan Karaca’nın köşe atışında ceza sahası içinde Awaziem’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

89. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Juanfran’ın ortasında defanstan dönen topa Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda kaleci Ali'nin müdahalesine rağmen direğe çarparak kornere çıktı.

90+2. dakikada orta sahada başlayan Sivasspor kontratağında ceza sahası yayına kadar sokulan Faycal’ın pasında geriden gelen Atakan Kesgin ceza yayından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Hakan Yemişken xx

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xxx, Fatih Aksoy xx, Furkan Bayır x (Awaziem dk. 68 x), Borja xx, Novais xx, Efecan xxx (Eren Yardımcı dk. 84 ?), Umut Güneş xx (Efkan Bekiroğlu xx), Emre Akbaba xxx, Tayfur Bingöl x (Candeias dk. 68 x), Eduardo x (Oğuz Aydın dk. 77 x)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Fer, Emirhan Aydoğan, Milunovic, Mevlja

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ahmet Oğuz xx, Aapindangoye xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Ulvestad xx (Cofie dk. 85 ?), Fajr xxx, Erdoğan Yeşilyurt xx (Atakan Kesgin dk. 79 x), Gradel xx (Moussa dk. 90 ?), Yatabare x

Yedekler: Muammer Yıldırım, Goutas, Sefa Yılmaz, Camara, Koray Altınay, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Emre Akbaba (dk. 6) (Alanyaspor), Yatabare (dk. 32) Atakan Kesgin (dk. 90+2) (Sivasspor)

Kırmızı kartlar: Yatabare (dk. 59) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Furkan Bayır (Alanyaspor), Ulvestad, Gradel, Atakan Kesgin (Sivasspor)

İHA