(Özet) Alanyaspor - Rizespor maç sonucu: 2-1
Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor, konuk ettiği Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Alanyaspor, 52 puanla 4. sıradaki yerini korudu. Rizespor ise 26 puanla sondan ikinci sırada kaldı.
Süper Lig 'in 31. haftasında Alanyaspor sahasında Rizespor 'u konuk etti.
9. dakikada Alanyaspor, Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
12. dakikada Alanyaspor’da Novais ceza sahası dışında çektiği şut dışarı çıktı.
22. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor’da Gedson Fernandes’in vuruşu az farkla dışarıya gitti.
34. dakikada Candeias’ın ceza sahası dışından yerden sert şutu Rizespor savunmasına çarparak kornere çıktı.
İlk yarı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
60. dakikada Alanyaspor, Efecan Karaca'nın penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.
65. dakikada Rizespor, Papiss Cisse'nin attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
75. dakikada Rizespor'da Lelani Phiri sarı kart gördü.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor, Rizespor'u 2-1 mağlup etti.