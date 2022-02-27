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(ÖZET) Alanyaspor - Konyaspor maç sonucu: 5-1

Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında evinde ağırladığı Konyaspor'u 5-1 mağlup etti. Alanyaspor, 3 maç aradan sonra galibiyete ulaştı. Konyaspor'un ise Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

27 Şubat 2022, Pazar 01:57 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Alanyaspor - Konyaspor maç sonucu: 5-1

Alanyaspor ile Konyaspor , Süper Lig 'in 27. haftasında karşı karşıya geldi.

11. dakikada Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

26. dakikada Alanyaspor, Adil Demirbağ'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

28. dakikada Konyaspor, Rahmanovic'in attığı golle 2-1 öne geçti ancak VAR incelemesinin ardından Konyaspor'un golü faul gerekçesiyle iptal edildi. 

33. dakikada Alanyaspor, Umut Güneş'in attığı golle 2-1 öne geçti.

38. dakikada Alanyaspor, Famara Diedhiou'nun penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.

42. dakikada Alanyaspor, Joao Novais'in attığı golle skoru 4-1'e taşıdı.

İlk yarı Alanyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Konyaspor, Ahmed Hassan'ın attığı golle skoru 4-2'ye getirdi ancak Volkan Bayarslan, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu tekrar izledi ve ofsayt gerekçesiyle Konyaspor'un golü iptal edildi.

87. dakikada Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın attığı golle skoru 5-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor, Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.

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