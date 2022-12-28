(ÖZET) Alanyaspor-Kayserispor maç sonucu: 3-1

Gaziantep FK galibiyetinin ardından Ümraniyespor'a kaybeden, Adana Demirspor ile Konyaspor 'dan da 1'er puan koparan Alanyaspor , Süper Lig 'in 16. haftasında Kayserispor'u ağırladı. 18 puanı bulunan Francesco Farioli'li Akdeniz ekibi, 3 maçlık galibiyet özlemine Kayseri temsilcisi karşısında son verdi.

3 puanı silindi, art arda kaybetti

TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puan silme cezası alan Çağdaş Atan'lı Sarı Kırmızılılar'ın 5 maçlık yenilmezlik serisi evinde Konyaspor'a kaybetmesiyle sona ermişti. Sarı-Kırmızılılar art arda ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Penaltı kaçtı ama tekrarlandı

Turuncu-Yeşilliler mücadeleye hızlı başladı. 21'de Ahmed Hassan skoru 1-0'a getirdi, 36'da Yusuf Özdemir sahneye çıktı ve ilk yarıyı Alanyaspor 2-0 önde tamamladı. 59'da Ali Karimi'nin şık golü Sarı-Kırmızılılar'ı umutlandırsa da 70'te Akdeniz temsilcisi penaltı kazandı. Eduardo penaltıda Bilal Beyazıd'i geçemedi ancak VAR kontrolüyle kaleci Bilal'in ayaklarının çizgide olmadığı görüldü ve tekrar kararı çıktı. Bu kez topun başına Efecan Karaca geçti ve kaptan maçın skorunu belirleyen golü attı: 3-1.

Bu sonuçla Alanya puanını 21'e yükseltti, Kayseri 23 puanda kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Alanyaspor-Kayserispor maçı başladı.

15. dakikada Kayserispor gole yaklaştı! sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan çaprazdan ceza sahasına girdi, dar açıdan yapmış olduğu etkili vuruşu kaleci Runarsson kurtardı.

GOL | 21. dakikada Alanyaspor, Ahmed Hassan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Lusamba, Mensah'la girdiği ikili mücadele sonrasında topu kaptı ve sağ kanattan ortasını yaptı. Ortaya Cavaleiro vuramadı ama top sekti ve Mısırlı golcünün önünde kaldı. Ahmed Hassan'ın güzel şutu ağlarla buluştu.

GOL | 36. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Kaleci Runnarson'un degajında top sekti ve savunmanın arkasına sarkan Yusuf kaleciyle karşı karşıya kaldı. genç futbolcu kaleci Bilal'in üzerinden topu aşırtarak kaleye gönderdi ve fileleri havalandırdı.

İlk yarı Ev sahibi Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Alanyaspor-Kayserispor maçının ikinci yarısı başladı.

GOL | 59. dakikada Alanyaspor çıkarken topu kaptırdı, Ali Karimi yay üzerinde rakibinden şık sıyrıldı, ayak içiyle sağ köşeye gönderdi. Skor şimdi 2-1.

PENALTI TEKRARLANACAK | 70. dakikada Alanya'da Eduardo beyaz noktanın başına geçti, kalecinin sağına vurdu ancak Bilal Beyazıd gole izin vermedi. Ancak VAR kontrolü sonrasında kaleci Bilal'in ayaklarının çizgiyi geçtiği gerekçesiyle penaltının tekrarlanması istendi.

GOL | 72. dakikada bu kez Efecan topun başına geçti ve tecrübeli oyuncu, kaleciyle topu ayrı köşelere göndererek skoru 3-1'e getirdi.

Alanyaspor-Kayserispor 11'ler:

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Leroy Fer, Cavaleiro, Fatih, Candeias, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba.

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Gökhan, Cardoso, Emrah, Mensah, Gavranovic.