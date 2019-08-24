(ÖZET) Alanyaspor - Kasımpaşa maç sonucu: 4-1

Süper Lig'e Kayserispor galibiyetiyle başlayan Alanyaspor, ikinci hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı konuk etti.
Alanyaspor, hücum oyuncularının etkili performansıyla rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı ve lige 2'de 2 yaparak başladı.
Ev sahibi Alanyaspor, maça Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse 11'yle başlarken; Kasımpaşa ise Fatih, Karim, Ben Youssef, Fernandes, Popov, Khalili, Hajradinovic, Aytaç, Yusuf, Thiammame, Koita 11'yle sahaya çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
11. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes’in ortasında Cisse topu kontrol etti. Cisse’nin sırtı dönük olarak kaleye göndermek istediği top, sağ direğin yanından dışarı çıktı.
21. dakikada Efecan Karaca orta sahada kazandığı topla Bakasetas’ı buluşturdu. Bu futbolcunun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse’nin şutunda, kaleci Fatih Öztürk ayaklarıyla golü önledi.
29. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Junior Fernandes’in ceza alanına yaptığı ortada arka direkte Efecan Karaca kafayla Bakasetas’a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
33. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic’in ceza sahasına kadar getirdiği topla buluşan Yusuf Erdoğan, kale önünde boş pozisyondaki Thiam’ı gördü. Senegalli golcü topu boş kaleye gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 berabere sona erdi.
54. dakikada Cisse'nin golüyle Alanyaspor, Kasımpaşa karşısında 2-1 öne geçti.
60. dakikada Fernandes'in golüyle Alanyaspor, Kasımpaşa karşısında skoru 3-1 yaptı.
88. dakikada Yacine Bammou, oyuna girdikten 2 dakika sonra skoru belirleyen isim oldu: 4-1