ÖZET Alanyaspor-Kasımpaşa maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'in 6. haftasında Alanyaspor , sahasında Kasımpaşa'yı Efecan ve Davidson'un golleriyle 2-0 mağlup etti ve Bülent Korkmaz ile çıktığı üçüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Alanyaspor-Kasımpaşa maçı başladı.

7. dakikada savunma arkasına sarkan Diedhiou kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topu üstten auta gönderdi.

8. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Diedhiou topu kafayla ağlara gönderdi ancak vuruş esnasında rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

11.dakikada Emre Akbaba'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpasta istediği vuruşu yapamayan Efecan Karaca topu yandan auta gönderdi.

36. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Diedhiou'nun yaptığı etkili kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

43. dakikada Awaziem'in savunma arkasına attığı topla ceza sahasına giren Diedhiou'nun yaptığı etkili vuruşu kaleci Ertuğrul kurtardı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

GOL! 53. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Davidson'un altıpasa doğru attığı pasta Efecan Karaca ayak içiyle net bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0.

63. dakikada Yusuf Erdoğan'ın altıpasa gönderdiği pasta Tarkan topu yandan auta gönderdi.

77. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Babacar topu üstten auta gönderdi.

81. dakikada Feyzi Yıldırım'ın sağ kanattan yaptığı etkili ortada altıpas üzerinde Hajradinovic'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

GOL! 82. dakikada Davidson'un ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta top direğe çarparak ağlara gitti. 2-0.

Alanyaspor-Kasımpaşa ilk 11'ler:

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Umut, Fatih, Emre, Davidson, Efecan, Diedhiou

Kasımpaşa: Ertuğrul, Feyzi, Bruma, Brecka, Eren, Tarkan, Sadiku, Travnik, Eysseric, Yusuf, Umut

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Alanyaspor, ilk 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 9 puan elde etti. Ligde çıktığı 5 müsabaka 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise hanesine 5 puan yazdırdı.

Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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