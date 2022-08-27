(ÖZET) Alanyaspor - İstanbulspor maç sonucu: 0-1

Spor Toto Süper Lig 'de 4. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile İstanbulspor, Alanya'da karşı karşıya geldi. Sezona 1 galibiyet ve 2 beraberlikle başlayan Francesco Farioli'nin öğrencileri sahasında henüz puanı bulunmayan İstanbulspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyordu. Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor ise henüz gol siftahı dahi yapamamış deplasmanda 3 puan arıyordu.

Röveşata golü iptal!

Mücadelenin 22. dakikasında İbrahim Yılmaz harika bir röveşata golü attı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarıda çıkmayan gol, ikinci devrenin hemen başında geldi. 48'de Valon Ethemi harika bir frikikle İstanbulspor'un bu sezonki 4. maçında ilk golünü kaydetti.

Penaltı kaçtı, kırmızı çıktı!

Mücadele dengede giderken, son anlar nefes kesti. 86'da Alanyaspor penaltı kazandı, Daniel Candeias'ın şutunu kaleci Jensen çıkardı. Hemen ardından Kristal Abazaj ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Mücadelenin sonuna 10 dakika eklense de karşılaşmadan başka gol sesi çıkmadı ve Sarı-Siyahlılar sahadan 1-0'lık skorla ayrıldı, bu sezon ilk kez 3 puanla tanıştı. Alanyaspor ise ilk kez mağlubiyeti tattı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Mustafa Kürşad ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

GOL İPTAL!

22' Sağ kanattan Oğuzhan Berber ceza alanına ortaladı, İbrahim Yılmaz röveşatayla harika bir gol attı ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli değil.

45' İlk devrenin sonuna +3 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

HARİKA GOL!

49' Valon Ethemi ceza yayının sol gerisinden kazanılan serbest vuruşta dört kişilik barajın üzerinden şık vurdu ve harika bir gole imza attı. Top kaleci Runarsson'un bakışları arasında ağlarla buluştu. İstanbulspor 1-0 önde.

PENALTI!

86' Candeias sağ kanattan arka direğe ortaladı, Abazaj göğsünden sektirdi, Yusuf araya girmek isterken, Abazaj müdahale etti ve hakem Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.

KAÇTI!

87' Candeias topun başına geçti ancak şutunda Jensen topu kornere çelmeyi başardı. İstanbulspor'da büyük sevinç!

KIRMIZI KART!

87' Abazaj kaçan penaltı sonrasında maçın hakemine reaksiyon gösterince ikinci sarı karttan kırmızıyı gördü ve oyun dışında kaldı.

90' Mücadelenin sonuna +10 ekleniyor.

..Ve karşılaşma sona erdi.

Alanyaspor - İstanbulspor 11'ler

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Yusuf, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Zinedine Ferhat, Lusamba, Candeias, Eduardo.

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Muammer, Melih, Ali Yaşar, Ethemi, Topalli, İbrahim Yılmaz.