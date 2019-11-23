(ÖZET) Alanyaspor-Göztepe maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. İlhan Palut'un takımın başına gelmesi ile yeni bir çehreye bürünen Sarı Kırmızılı ekip sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak zorlu deplasmanı kayıpsız geçmiş oldu. Andre Castro attığı müthiş golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Lige fırtına gibi başlangıç yapan geçtiğimiz hafta zirveyi Sivasspor'a kaptıran Erol Bulut'un öğürencileri sahadan şok bir yenilgi ile ayrıldı.

Alınan bu sonuçla Alanyaspor 19 puanda kalırken, Göztepe puanını 16'ya çıkarttı ve rahat bir nefes aldı.

Maçtan dakikalar

17’nci dakikada Ali Keten’in sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Hüseyin’in kafa vuruşunda top üst direğin dibinden dışarı gitti.

44’üncü dakikada soldan Mehmet Boztepe çalımlarla ceza sahasına girdi. Çaprazdan sert şutunda sonuç çıkmadı.

61’inci dakikada sağdan Okan’ın ortasında ceza alanı içinde topu önünde bulan Otto’nun şutunda kaleci Selmani mutlak gole için vermedi.

65’inci dakikada Muhammed Ali’nin sağdan ortasında altı pasın içinde Murat Erdemir’in şutunda top direğin dibinden auta çıktı.

66’ncı dakikada Mehmet Boztepe’nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

84’üncü dakikada Menemenspor öne geçti. Ercan’ın savunmadan ileriye gönderdiği topu iyi takip eden Ali Özgün ceza alanı içinde sert bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Maçı 1-0 Ekol Göz Menemenspor kazandı.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Kemal Elmas (xx), Gökhan Memişoğlu (xx)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xxx) - Ali Keten (xx), Trtovac (x) (Dk. 46 Semih xx), Ercan (xxx), Alberk (xxx), Murat Erdemir (xxx), Taşkın (xx), Muhammed (xx), Mustafa (xxx) (Dk. 90 Sikiru), Mehmet Boztepe (xx) (Dk. 75 Ali Özgün xxx), Hüseyin (xx)

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Vukovic (x) - Okan (xx), Oğuzhan (x), Glumac (xx), Doğa (x), Hodzic (x) (Dk. 86 Ezeh), Serdar (xx), Furkan (x) (Dk. 75 Batuhan x), Otoo (x), Halil (xx), Anıl (x) (Dk. 66 Malle x)

GOL: Dk. 84 Ali Özgün (Menemenspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin, Taşkın (Menemenspor), Sezer (Balıkesirspor)