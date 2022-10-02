ÖZET | Alanyaspor - Giresunspor maç sonucu: 1-1

Alanyaspor 'la Giresunspor Süper Lig 'de 8. hafta maçında karşı karşıya geldi. 5. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Giresunspor 1-0 öne geçmesine rağmen rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor sayısız gol pozisyonundan yararlanamazken Onurcan Piri kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

Bu sonucun ardından Francesco Farioli'nin ekibi Alanyaspor 9 puana yükselirken, Giresunspor da 8 puanda kaldı.

Alanyaspor gelecek hafta deplasmanda Hatayspor'la karşıyaşacak. Giresunspor ise Beşiktaş 'ı konuk edecek.





(MAÇTAN DAKİKALAR)

4. dakika | VAR incelemesiyle Giresunspor'da Serginho, Joher Rassoul'a yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Giresunspor 10 kişi kaldı.

9. dakika | Fatih Aksoy topu ağlara gönderdi ve Alanyaspor 1-0 öne geçti ancak VAR kararı sonrası ofsayt kararı çıktı.

12. dakika | Giresunspor gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Perez topa dokunamadı top auta çıktı.

37. dakika | Bajic'in pasında Görkem ceza sahası içinde vuruşunu yaptın ancak Alanyaspor kalecisi Runarsson gole izin vermedi.

İlk yarı 0-0 sona erdi...

İkinci yarı başladı

52. dakika | Candeias'ın ortasında OĞuz müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi. Alanyaspor gole çok yaklaştı.

58. dakika | Ceza sahası içinde Bajic boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı top az farkla dışarıya çıktı.

60. dakika | Oğuz Aydın'la etkili geldi Alanyaspor. Doumbia'nın vuruşunda top Oğuz'un önünde kaldı. Oğuz'un vuruşunu kaleci çeldi aynı zamanda ofsayt kararı çıktı.

62. dakika | Doumbia ile bir kez daha çok tehlikeli geldi Alanyaspor. Onun vuruşunda kaleci Onurcan Piri gole izin vermedi.

63. dakika | Borja Sainz, Fatih Aksoy'un hareketi sonrasında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOOOOL | 64. dakika'da Görkem Sağlam penaltıdan topu ağlara gönderdi ve 10 kişi kaldığı maçta 1-0 öne geçti.

GOOOOL | 80. dakika'da Jure Balkovec haftanın en güzel gollerinden birini attı ve Alanyaspor durumu 1-1'e getirdi.

87. dakika | Oğuz'un ortasında Efkan harika vurdu. Kaleci Onurcan yüzde yüz pozisyonu çıkardı.

90. dakika | Efecan'ın pasında Efkan bir kez daha kalece ile karşı karşıya yine dışarı vurdu. Bu pozisyondan da yararlanamadı Alanyaspor.

Mücadelede 1-1 sona erdi.

Alanyaspor-Giresunspor maçı 11'leri:

Alanyaspor: Runnarsson, Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Doumbia, Rassoul, Efecan, Targhalline, Hassan

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Perez, Arias, Alper, Campuzano, Murat, Serginho, Görkem, Eguskiza, Bajic



