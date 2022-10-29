(ÖZET) Alanyaspor - Gaziantep FK maç sonucu: 2-0

Süper Lig 'in 12. haftasında Alanyaspor , sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Ev sahibi ekip, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller; 21. dakikada Leroy Fer ve 53. dakikada Jure Belkovec'ten geldi.

Ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça (2 galibiyet, 1 beraberlik) çıkaran Alanyaspor, evinde de oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik tablosu yakalamış oldu. Ligde ilk kez bir maçı gol yemeden tamamlayan Alanyaspor, 12 maç sonunda 16 puana ulaştı. 2 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Gaziantep FK ise 11 maç sonunda 15 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta çaprazdan Angelo Sagal'ın vuruşunu kaleci Runar Runarsson çıkardı.

11. dakikada Alanyaspor'da Jure Belkovec'in uzak mesafeden şutu auta gitti.

12. dakikada Gaziantep FK'da kaleci Günay Güvenç'in uzun topunda savunma arkasında topla buluşan Joao Figueiredo, pasını yanındaki Lazar Markovic'e çıkarırken Sırp oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruş auta gitti.

19. dakikada Alanyaspor'da Jure Belkovec'in sol kanattan yapılan ortada Gaziantep FK savunmasının dokunamaması sonrası arka direkte topla buluşan Ahmed Hassan, uygun pozisyonda kontrolü sonrası istediği vuruşu yapamadı.

GOL | 21. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Günay Güvenç'in istediği gibi uzaklaştıramadığı top sonrası kafa vuruşunu yapan Leroy Fer, takımını öne geçirdi: 1-0.

23. dakikada Gaziantep FK'da savunma arkasına atılan topa hareketlenen Furkan Soyalp'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş direkten döndü. Devam eden atakta Joao Figueiredo, boş ağlara topu yollarken bu pozisyon, ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

28. dakikada Alanyaspor'da Zinedine Ferhat'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutu, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

31. dakikada Gaziantep FK'da Alexandru Maxim'in ceza sahası dışından sert şutu, az farkla auta gitti.

Alanyaspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

GOL | 53. dakikada Alanyaspor'da Leroy Fer'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ahmed Hassan'ın tek dokunuşu sonrası topu alan Jure Belkovec, sağ ayağıyla yaptığı vuruş sonucunda farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

62. dakikada orta sahada kazanılan topla başlayan Gaziantep atağında rakip alana hızla sokulan Joao Figueiredo’nun ceza sahası dışından sert vuruşu az farkla auta gitti.

78. dakikada Gaziantep FK'da Alexandru Maxim'in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Runar Runarsson çıkardı.

80. dakikada Gaziantep FK'nın ceza sahasının hemen dışından tehlikeli olabilecek noktadan kullandığı serbest vuruşta Alexandru Maxim'in vuruşunu yine Runar Runarsson köşeden çıkarmayı başardı.

82. dakikada Gaziantep FK, Angelo Sagal ile gole çok yaklaştı. Papy Djilobodji'nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Angelo Sagal'ın sol ayağıyla yaptığı vuruş çok az farkla dışarı gitti.

82. dakikada Alanyaspor'da Ivan Cavaleiro'nun sağ kanattan yaptığı ortada Zinedine Ferhat'ın altı pastan kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

86. dakikada Gaziantep FK'da Alexandru Maxim'in penaltı noktası üzerinden sol ayakla yaptığı vuruş yine Runar Runarsson'da kaldı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Alanyaspor, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

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STAT: Kırbıyık Holding Alanya

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Yusuf Bozdoğan, Ali Tuna

CORENDON ALANYASPOR: Runarsson - Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Pereira, Balkovec, Umut Güneş, Idrissa Doumbia (Dk. 70 Lusamba), Leroy Fer (Dk. 89 Oussama), Zinedine Ferhat (Dk. 89 Khadim Rassoul), Ahmed Hassan (Dk. 81 Famara Diedhiou), Efecan Karaca (Dk. 81 Cavalerio)

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Arda Kızıldağ (Dk. 60 Matej Hanousek), Ömürcan Artan, Tosca, Papy Djilobodji, Marko Jevtovic, Angelo Sagal (Dk. 84 Valmişr Veliu), Furkan Soyalp (Dk. 70 Onurhan), Lazar Markovic (Dk. 71 Tomas Pekhart), Alexandru Maxim, Joao Figueiredo

GOLLER: Dk. 21 Leroy Fer, Dk. 53 Balkovec (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Doumbia, Leroy Fer(Alanyaspor) - Tosca (Gaziantep FK)