(ÖZET) Alanyaspor - Galatasaray maç sonucu: 4-1

Süper Lig'de Galatasaray zorlu Alanyaspor deplasmanında fark yedi ve kazanamama serisini 7 maça çıkardı. Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan Galatasaray (4B 3M), Fatih Terim yönetimindeki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.

Alanyaspor'da goller Papiss Cisse (2), Bakasetas ve Mustafa Pektemek'ten gelirken, Cim Bom'da tek golü Adem Büyük attı.

Cim Bom bu mağlubiyetle, Sivasspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin puan kaybettiği haftayı değerlendirememiş oldu.





Maçtan dakikalar...

3' Onur Bulut'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Okan Koçuk topa hakim olmayı başarıyor.

4' Juanfran'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Marcao kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

13' Bakasetas'ın sol çaprazdan şutunda Okan Kocuk üzerine gelse de topu zorlukla çelmeyi başardı. Yunan oyuncunun şutu çok sertti.

14' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Salih Uçan'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, Ceyhun Gülselam'dan seken topu önünde bulan Papiss Cisse yakın mesafeden vuruşunu yapıyor. Okan Koçuk topu kornere çelmeyi başarıyor.

20' Ömer Bayram’ın pasında topla buluşan Emre Akbaba bekletmeden vurdu, top az farkla dışarıya gitti.

26' Maçta su molası verildi.

31' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jean Michael Seri'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Marafona tek yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

36' Emre Akbaba ve Caulker arasında Alanyaspor ceza alanının, Galatasaray hücum yönüne göre sol çaprazındaki bölümde tam çizgi üzerinde bir ikili mücadele yaşandı. Bu mücadelenin sonunda Emre Akbaba yerde kaldı ancak Mete Kalkavan pozisyona 'Devam' dedi. Daha sonra VAR kontrolü de yapıldı ve karar yine değişmedi.

43' Papiss Cisse Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Sağ kanattan Efecan Karaca'nın yerden ortasında, Cisse Marcao ve Donk'un arasından güzel sızdı ve tek vuruşla kaleci Okan Kocuk'u avladı. Galatasaray defansında bir anlık dalgınlık gole neden oldu.

45+2' Linnes sol kanattan harika getirdi ve yerden içeriye çıkardı. Adem Büyük, Marafona'yı geçen topu boş kaleye atamadı.

45+3' Dönen topta Cisse golü attı; 2-0.Ara pasında Cisse hızıyla Donk'u geçerek kaleci Okan Kocuk'la karşı karşıya kaldı ve golü attı; 2-0.

45+4' Adem Büyük skoru 2-1 yaptı. Belhanda'nın ceza sahası içinde sol çaprazdaki çalımında Adem Büyük altıpasta boş kaldı. Faslı oyuncu hemen Adem'i gördü ve yerden gelen topa Adem düzgün vurdu ve 1 dakika önce kaçırdığı gol için kendisini affettirdi.

İlk yarı 2-1 Alanyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

47' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Mariano'nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıkıyor.

51' Belhanda'nın ceza alanı içinde sol çaprazdan sağ ayağıyla şutunu Marafona güzel çıkardı ve topu kornere çeldi.

53' Linnes'in ceza sahası dışından çektiği şutta Marafona yine meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59' Adem Büyük'ün pasıyla topla buluşan Ömer Bayram'ın, ceza yayı gerisinden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

71' Aytemiz Alanyaspor'da üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Efecan Karaca oyundan çıkarken, Emircan Altıntaş yerine giren isim oluyor.

74' Belhanda'nın sol kanattan ortasına Adem Büyük kafayı güzel vurdu. Top direkten döndü.

80' Galatasaray'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ömer Bayram oyundan çıkarken, Jimmy Durmaz yerine giren isim oluyor.

80' Aynı dakikada Galatasaray'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mariano oyundan çıkarken, Şener Özbayraklı yerine giren isim oluyor.

81' Jean Michael Seri'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Emre Akbaba'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıkıyor.

89' Bakasetas skoru Alanyaspor lehine 3-1 yapan golü atıyor. VAR da golü geçerli sayınca Alanyaspor resmen 3-1 önde!

Maç sona erdi.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

Alanyaspor:

Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse

Galatasaray:

Okan, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Ömer, Belhanda, Taylan, Emre Akbaba, Adem Büyük