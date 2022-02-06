(ÖZET) Alanyaspor - Galatasaray maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor sahasında Galatasaray 'ı konuk etti.

6. dakikada Juanfran'ın sert ortasında Nelsson kafayla topu kornere attı.

7. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Wilson Eduardo'nun vuruşunda top üst direkten döndü.

23. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Cicaldau'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Marafona gole izin vermedi.

24. dakikada Galatasaray penaltı bekledi ancak hakem Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi.

36. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Juanfran'ın ortasına önce Emre Akbaba, ardından Efkan dokunamadı.

GOL | 39. dakikada Alanyaspor, Wilson Eduardo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Novais’in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Eduardo’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti.

GOL | 41. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Ceza sahası yayının hemen önünde Kerem’in sert şutunda top ağlarla buluştu. Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig kariyerinde ilk kez sol ayağıyla gol attı.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

54. dakikada Wilson Eduardo'nun altıpas üzerinden yaptığı kafa vuruşunu Inaki Pena son anda kurtardı.

57. dakikada Kerem'in ortasında savunma arkasına sarkan Cicaldau, dokunamadı.

70. dakikada Emre Akbaba'nın şutunda top Inaki Pena'da kaldı.

72. dakikada Alanyaspor'da Juanfran, kırmızı kart gördü.

82. dakikada Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Cicaldau oyundan çıktı. Morutan, Feghouli ve Erick Pulgar oyuna dahil oldu.

87. dakikada Galatasaray'da yeni transfer Erick Pulgar sarı kart gördü.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Alanyaspor ile Galatasaray, 1-1 berabere kaldı.





Galatasaray’da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre Alanyspor karşısında 3 değişiklik yaptı. Yeni transfer kaleci Pena ilk karşılaşmasına 11’de başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Trabzonspor maçına göre 11’de 3 değişiklik yaptı. Torrent, yeni transfer kaleci Pena, Patrick van Aanholt ve Ryan Babel’e 11’de görev verdi. Sahaya kaptan olarak Ömer Bayram çıktı.

Pena 11’de başladı

Galatasaray’ın şu ana kadrosuna kattığı 4 futbolcudan 3’ü Alanyaspor maçı kadrosunda yer aldı. Kaleci Pena karşılaşmaya 11’de başlarken, Erick Pulgar ile Semih Kaya da 21 kişilik kadroda bulunuyor. Henüz hazır olmadığı için Fransız golcü Befetimbi Gomis ise mücadelenin kadrosunda yer almıyor.

7 eksik

Galatasaray’da, Alanyaspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui sakatlıkları ve sağlık sorunları nedeniyle kadroda bulunmuyor. Elabdellaoui, korona virüs testi pozitif çıkmasından dolayı karantinada bulunuyor. Mustafa Muhammed de Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele ettiği için kadroda yer almıyor. Yeni transfer Gomis 21 kadroda bulunmuyor.

Galatasaray, Alanyaspor maçına; Pena, Ömer Bayram, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise İsmail Çipe, Berk Balaban, Erick Pulgar, Oğulcan Çağlayan, Olimpiu Morutan, Semih Kaya, Semih Kaya, Arda Turan, Halil İbrahim Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Sacha Boey bekledi.



