(ÖZET) Alanyaspor-Fenerbahçe maç sonucu: 3-1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuğu oldu. Erol Bulut yönetiminde sezona harika bir başlangıç yapan Alanyaspor bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanmıştı. Ev sahibi ekip güçlü rakibi karşısında da boş geçmedi ve maçı 3-1 kazanmayı başardı. Bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti. Fenerbahçe ise 1-0 öne geçtiği mücadelede yaptığı savunma hataları ile kalesinde golleri görünce sahadan yenik ayrılmak zorunda kaldı.

Maçtan dakikalar

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Mücadelede 10 dakika geride kalırken her iki takım da temkinli bir oyun sergiledi. Fenerbahçe topa hakim olan taraf olarak dikkat çekti.

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Karşılaşmanın şu ana kadar tek tehlikeli atağı 15. dakikada geldi. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında arka direğe hareketlenen Kruse istediği vuruşu yapamadı ve top dışarı gitti.

Maçta dakikalar 22'yi gösterdiğinde ev sahibi ekip Alanyaspor'da Ceyhun Gülselam, Garry Rodrigues'i sol kanatta hızlı atağa kalkacakken, faulle durdurunca maçın ilk sarı kartı tecrübeli futbolcuya çıktı.

Zorunlu değişiklik

Faul atışı kullanılmak üzereyken, Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca sakatlık geçirdi ve kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerin tedavisi sonrası Efecan sedye ile kenara alındı. 200. maçına çıkan futbolcunun yerine Djalma oyuna girdi.

24. dakikada Ev sahibi ekip Fenerbahçe ceza sahasında Fernandes ile tehlike yarattı. Rakip savunma arasında sıkışan Şilili futbolcu yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Tolga Ciğerci sahneye çıktı

Mücadelenin 39. dakikasında Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Rordigues ceza sahası içerisinde topla buluştu, topu hızlıca Kruse’ye aktardı, Kruse klas bir hareketle topu Tolga’nın önüne bıraktı, Tolga Ciğerci düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen isim oldu.

Maçın 42. dakikasında Alanyaspor Fernandes ile beraberliğe yaklaştı ancak kaleci Altay çizgi üzerinde topu kontrol etmeyi başardı.

Hata golü getirdi

45+3. dakikada Papiss Cisse'nin attığı gol ile Alanyaspor beraberlik golünü yakaladı. Sol kanattan kullanılan uzun taç atışında Altay, Zanka ile topa yükselince kontrol edemedi. Bakasetas'ın dokunuşuyla topu önünde bulan Cisse tek vuruşla skora dengeyi getiren golü kaydetti.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve her iki ekip de sahadan 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Yine savunma hatası

Karşılaşmanın 2. yarısı golle başladı. 46. dakikada golcü futbolcu Cisse, Jailson'un hatasını affetmedi ve skoru 2-1'e getirdi. Fenerbahçe savunmasının büyük bir hata geldi. Ceza sahasında topla buluşan Jailson uzaklaştırmakta ağır davrandı. Bakasetas'ın baskında topu önünde bulan Cisse boş pozisyonda topu ağlara gönderen golü kaydetti.

49. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Vedat Muriç sol ayağıyla uzak köşeye kesme bir vuruş denedi ancak top yandan dışarı gitti.

Maçta dakikalar 56'yı gösterdiğinde sol kanattan son çizgiye inen Rodrigues topu rakibinden kurtarıp içeri çevirdi ancak Alanyaspor savunması kale sahasında topu uzaklaştırdı.

Fenerbahçe'de hatalar devam ediyor

Mücadelenin 62. dakikasında Fenerbahçe savunması bir kez daha hata yapıyor ve Junior Fernandes skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe savunmasından bir büyük hata daha geldi. Baskı sonucunda Ozan Tufan topu kaybetti ve sol taraftan ceza sahasına giren Junior Fernandes dar açıdan topu ağlara göndererek skoru 3-1'e getirdi.

63. dakikada Fenerbahçe'de korner kullandı. Zanka kafayla topu indirdi, Garry Rodrigeus vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak önce kaleciye sonra direğe çarptı. Boşta kalan topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

Mücadelenin 66. dakikasında Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Djalma Campos'a müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü.

Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliklerini 68. dakikada gerçekleştirdi. Zanka ve Deniz Türüç kenara geldi. Ferdi Kadıoğlu ve Alper Potuk oyuna girdi.

Alanyaspor da oyuncu değişikliği yaptı. Üçüncü golün sahibi Junior Fernandes oyundan alınırken yerine Yacine Bammou girdi.

77. dakikada Fenerbahçe'de Vedat Muriç uzaktan şansını deneyen isim oldu. Muriç ceza sahası dışından kaleyi düşündü ama soluna iyi uzanan kaleci Marafona topu çelmeyi başardı.

79. dakikada ev sahibi Alanyaspor son oyuncu değişikliğini kullandı. Ceyhun Gülselam yerine oyuna giren isim Salih Uçan oldu.

Fenerbahçe son oyuncu değişikliğini 84. dakikada kullandı. Garry Rodrigues yerine oyuna giren isim Mevlüt Erdinç oldu.

85. dakikada Fenerbahçe'de Alper Potuk rakip ceza sahasında Wellinton'un müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Halis Özkahya korner kullanılmasını istedi.

Top direkte patladı

90+1. dakikada Alanyaspor yine tehlikeli geldi. Sol taraftan ceza sahasına giren Bakasetas kaleye çok sert vurdu ancak top üst direğe çarpıp dışarı gitti.

Mücadelede başka gol olmayınca hakem Halis Özkahya maçı bitiren düdüğü çaldı ve ev sahibi ekip 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Maçın 11'leri

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç

Maçtan notlar

Süper Lig’in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a konuk olan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11’de zorunlu bir oyuncu değişikliğine gitti.

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan maça sarı-lacivertli takım Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Max Kruse, Garry Rodrigues ve Vedat Muric ilk 11’i ile çıktı.

Ligin 3. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında ilk 11’de oynayan tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemedi. Teknik direktör Ersun Yanal, tecrübeli oyuncunun yerine Alanya deplasmanında, ilk 11’de yeni transferlerden Luiz Gustavo’ya şans verdi.

Fenerbahçe’nin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, ilk kez bir lig maçında forma giydi.

Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde yeni transferlerden Adil Rami ve Mevlüt Erdinç’in yanı sıra Harun Tekin, Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Alper Potuk ve Murat Sağlam yer aldı.

Ozan Tufan kaptan olarak çıktı

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun kadroda olmaması nedeniyle, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor’da kiralık olarak yarım devre forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan takım kaptanı olarak sahaya çıktı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte izledi.

Aytemiz Alanyaspor’da değişiklik yok

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise ligde son oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11’de değişiklik yapmadı.

Milli maç arasında Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Nsakala iyileşerek takımdaki yerini aldı.

Karşılaşma öncesinde Aytemiz Alanyaspor’la 200. maçına çıkan Efecan Karaca’ya kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından plaket verildi.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşma öncesinde stat ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.