(ÖZET) Alanyaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 2-4

Fenerbahçe , 2022 Dünya Kupası'na ilişkin verilen arada üçüncü hazırlık maçına Alanya'da çıktı. Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-2'lik skorla geçti.

Daha önce Kulüpler Birliği'nin LaLiga ile organize ettiği dostluk turnuvasında Rayo Vallecano'yu 3-1, Villarreal'i 2-1 mağlup eden Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte hazırlık döneminde 3'te 3 yapmış oldu.





Serdar Dursun yıldızlaştı

Fenerbahçe'de ilk 11'de daha fazla şans bulan forvet oyuncularının yokluğunda Serdar Dursun, sergilediği performansla dikkat çekti. Milli golcü; Alanyaspor karşısında 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, 36. dakikada ise bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan golleri; 28. dakikada İrfan Can Kahveci, 41 ve 51. dakikalarda Serdar Dursun ile 47. dakikada Lincoln kaydetti. Alanyaspor'un gollerini ise 78. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 90+1. dakikada Daniel Candeias attı.

Maçtan dakikalar

GOL | 28. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu'nun pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ortasını yaparken Serdar Dursun'un dokunmadığı topa arka direkte İrfan Can Kahveci'nin yaptığı şık vuruş, ağlara gitti: 0-1.

PENALTI | 35. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Dursun, Leroy Fer tarafından düşürülünce Fenerbahçe, penaltı kazandı.

PENALTI KAÇTI | 36. dakikada Serdar Dursun'un kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Runar Runarsson kurtarmayı başardı.

GOL | 41. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan gelişen atağında İrfan Can Kahveci'nin ortasını ön direkte Leroy Fer çıkardı fakat dönen topta penaltı noktası üzerinden Serdar Dursun'un şutu ağlara gitti: 0-2.

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

GOL | 47. dakikada Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun baskısıyla kazanılan top sonrası Serdar Dursun, şık bir pasla ceza sahası içi sol çaprazdaki Lincoln'ü gördü ve Brezilyalı oyuncu, yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkardı: 0-3.

GOL | 51. dakikada Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in sağ kanattan yaptığı ortaya altı pas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yapan Serdar Dursun; kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 0-4.

GOL | 78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Efkan Bekiroğlu, şık bir gole imza attı: 1-4.

GOL | 90+1. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında savunma arkasına atılan pas sonucunda kaleciyle karşı karşıya kalan Daniel Candeias, yaptığı vuruşla maçın skorunu belirledi: 2-4.

-

İki takımın maça başladıkları 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can E., Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert, Rossi, İrfan Can K., King, Serdar Dursun.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Cavaleiro, Fatih, Pereira, Yusuf, Hassan, Lusamba.