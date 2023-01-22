ÖZET | Alanyaspor - Fatih Karagümrük maç sonucu 2-2

Francesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor , Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük'le karşılaştı. Toplam 4 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Ev sahibi takımın gollerini Umut Güneş 6. dakikada ve Ivan Cavaleiro 83. dakikada attı. Fatih Karagümrük'ün golleri 59 ve 79. dakikalarda Fabio Borini'den geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 25, Karagümrük ise 22 puana yükseldi. Alanyaspor gelecek hafta Beşiktaş 'la deplasmanda karşılaşacak. Karagümrük ise BAY haftası sonrası Beşiktaş'ı konuk edecek.

(Maçtan dakikalar)

GOOOOL | Alanyaspor maça hızlı başladı. Umut Güneş'in golü ile ev sahibi takım 6. dakikada 1-0 öne geçiyor.

20. dakika | Alanyaspor ikinci golü arıyor. Lusamba kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleyi tutmayan bu vuruş, Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda skoru değiştirmiyor.

36. dakika | Fatih Karagümrük atağında kafa vuruşunu yapan isim Mbaye Diagne ancak top kaleyi bulmuyor.

44. dakika | Fatih Karagümrük köşe vuruşunda gole yaklaştı. Baniya müsait pozisyonda dışarı gönderdi.

İlk yarı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

GOOOOL | 59. dakika Fatih Karagümrük beraberliği yakalıyor. Borini skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Fabio Borini, son 6 lig maçında 4. golünü attı. Ligde toplam 11 gole ulaştı.

74. dakika | Kazım ceza sahası dışından vuruşu yaptı. Runarsson topun kontrolünü sağlıyor.

GOOOOL | 79. dakika Karagümrük geri dönüyor. Borini bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getiriyor.

GOOOOL | 83. dakikada Wilson Eduardo'nun pasında Ivan Cavaleiro Alanyaspor'a eşitliği getiriyor.

Alanyaspor - Fatih Karagümrük 11'ler

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Balkovec, Lusamba, Ferhat, Umut, Efkan Bekiroğlu, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Erencan Yardımcı, Ahmed Hssan

Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Ricci, Adnan Uğur, Kerim Frei, Samed Onur, Diagne



