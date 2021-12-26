(ÖZET) Alanyaspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in 19. haftasında Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
23. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Pesic'in şutunu kaleci Marafona uzaklaştırdı.
30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Novais’in sert şutunda, top kalenin üstünden auta gitti.
38. dakikada sol kanattan Jimmy Durmaz’ın ortasında ceza sahası içinde Salih'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
45+2. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Marafona uzaklaştırdı.
Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
57. dakikada Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
71. dakikada Fatih Karagümrük, Aleksandar Pesic'in attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Maçan kalan dakikalarında başka gol olmayınca Alanyaspor ile Fatih Karagümrük, 1-1 berabere kaldı.