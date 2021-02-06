ÖZET | Alanyaspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u Mustafa Pektemek'in 90+6. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Alanyaspor'un iç sahadaki galibiyet serisi 3 maça, yenilmezlik serisi 5 maça çıkarken Rizespor'un ise galibiyet hasreti 4 maça çıkmış oldu.

Alanyaspor'un gollerini 32. dakikada penaltıdan Adam Bareiro ve 90+6. dakikada Mustafa Pektemek atarken Rizespor'un golü ise 25. dakikada Montassar Talbi'den geldi.

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Maçtan dakikalar

5. dakikada Alanyaspor’dan Berkan Kutlu, sağ kanattan ceza sahası içine girerek pasını çıkardı. Kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Davidson’ın çektiği sert şut üst direğin yakınından dışarı çıktı.

19. dakikada Çaykur Rizespor atağında Melnjak, sol kanattan içeriye girer girmez ortasını yaptı. Soderlund’ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

23. dakikada Alanyaspor, Caulker ile gole yaklaştı. Salih Uçan’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Caulker kafayı vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, topu çıkardı. Sonrasında ise hakem Rizespor lehine bir faul verdi.

GOL | 25. dakikada Çaykur Rizespor, sol kanattan bir serbest vuruş kullandı. Paslaşarak kullanılan duran top sonrası Melnjak ortasını yaparken çok iyi yükselen Montassar Talbi, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1.

PENALTI | 31. dakikada Alanyaspor'da savunma arkasına atılan topa hareketlenen Davidson, ceza sahasına girdiği sırada Emir Dilaver'in müdahalesi ile yerde kaldı ve Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 32. dakikada Alanyaspor adına penaltı vuruşunu kullanan Adam Bareiro, skoru eşitledi: 1-1.

35. dakikada Alanyaspor'da Salih Uçan, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi. VAR incelemesi sonucunda Mete Kalkavan, gol öncesinde Ceyhun Gülselam'ın Moroziuk'a faul yaptığını belirtti ve gol geçersiz oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

57. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içindeki Tzavellas topa yükselirken ondan seken top ceza sahası dışındaki Ceyhun'nun önünde kaldı. Ceyhun'un ceza sahası dışından sert şutu kaleci Gökhan'da kaldı.

63.dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı dışından Juanfran topu içeri çeldi. Altı pasın önünde topla buluşan Efecan gelişine sert vurdu ancak top kaleci Gökhan'dan geri döndü.

89. dakikada Rizespor sol kanattan Michalak ile köşe vuruşu kullandı. Michalak'ın ortasında Fabricio topa yükseldi. Fabricio'nun vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

90+5. dakikada Alanyaspor'un atağında ceza alanı içinde topu kapan Tzavellas sağdan kaleyi yokladı. Tzavellas'ın şutu savunmadan çarparak kornere gitti.

GOL | 90+7. dakikada Salih'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topa Mustafa vurdu. Mustafa'nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

Gol sonrası her iki takım kulübesi arasında tartışma çıktı. Hakem Mete Kalkavan, Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Francesco Farioli'ye direkt kırmızı kart gösterirken, Rizespor kulübesinde ise Boldrin'e sarı kart gösterdi.

Karşılaşma 2-1'lik ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Ceyhun (Dk. 76 Umut), Efecan (Dk. 88 Tayfur), Salih, Davidson, Bareiro (Dk. 90+1 Mustafa Pektemek)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Omar Talbi, Boldrin (Dk. 88 Fabricio Baiano), Alexander Soderlund (Dk.46 Michalak), Milan Skoda (Dk. 75 Samudio), Emir Dilaver, Melnjak, Moroziuk, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Donsah), Yassine Meriah, Dokovic (Dk. 90+3 Fernando Santos)

GOLLER: Dk. 32 (PEN) Bareiro, Dk. 90+7 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 25 Talbi (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Efecan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor) - Meriah, Gökhan, Dokovic, Talbi, Emir, Boldrin (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+7 Francesco Farioli (Yardımcı antrenör) (Aytemiz Alanyaspor)