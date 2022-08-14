(ÖZET) Alanyaspor - Beşiktaş maç sonucu: 3-3
Süper Lig'de ikinci hafta maçında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 4'e çıkardı. Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Süper Lig 'in 2. haftasında Alanyaspor sahasında Beşiktaş 'ı konuk etti.
1. dakikada Beşiktaş'ta Kevin Nkoudou, sarı kart gördü.
3. dakikada Beşiktaş, N'Koudou'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ghezzal'ın kullandığı kornerde arka direkte Weghorst topu içeriye çıkardı. N'Koudou'nun vuruşunda top ağlara gitti.
12. dakikada Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, sarı kart gördü.
19. dakikada Beşiktaş'ta Weghorst, sarı kart gördü.
20. dakikada Beşiktaş, Salih Uçan'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Ghezzal'ın pasında ceza sahasına giren Salih Uçan'ın sağ çaprazdan çektiği şut ağlara gitti.
30. dakikada Beşiktaş, penaltı kazandı.
31. dakikada Rachid Ghezzal, penaltıyı gole çevirerek durumu 3-0'a getirdi.
37. dakikada Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
45+3. dakikada Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'nun attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Alanyaspor'un kazandığı ceza sahası önündeki serbest vuruşta toğun başına geçen Efkan, şık topu ağlara gönderdi.
İlk yarı Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı başlarken Beşiktaş'ta Salih Uçan, Ghezzal ve N'Koudou oyundan çıktı, Necip, Montero ve Boyd oyuna girdi.
80. dakikada Beşiktaş'ta Saiss, topu çizgiden çıkardı.
81. dakikada Alanyaspor, Romain Saiss'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. Oğuz Aydın’ın sol köşeden içeriye ortasında ters vuruş yapan Saiss topu kendi kalesine gönderdi.
89. dakikada Alanyaspor, penaltı kazandı.
90+2. dakikada Alanyaspor, Candeias'ın penaltıdan attığı golle 3-3'lük beraberliği yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-3 sona erdi.