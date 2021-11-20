ÖZET Alanyaspor-Beşiktaş maç sonucu: 2-0

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 yenildi ve son üç maçta üçüncü mağlubiyetini aldı. Alanyaspor'un galibiyet gollerini Babacar ve Diedhiu kaydetti.

Maçtan önemli dakikalar

Alanyaspor-Beşiktaş maçı başladı.

4.dakikada maçtaki ilk tehlikeli atak Beşiktaş tarafından geldi. Rosier'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kenan, yakın mesafeden vuruşunu yaptı fakat top savunmadan geri döndü. Daha sonra yaşanan karambolün ardından Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

Asist Efecan gol Babacar!

13.dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Efecan, oyun çizgisine kadar indi ve içeride boş pozisyonda bulunan arkadaşı Babacar'ı gördü. Babacar'ın kale direğine yakın bölgeden yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

20. dakikada Josef'in uzun pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Larin, ceza sahasına girip sağ ayağının üstüyle vuruşunu yaptı fakat top üstten auta gitti.

39.dakikada Davidson'un pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Efecan, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı kaleci Ersin topu kurtardı.

Gol iptal oldu

40. dakikada Vida'dan seken topu önünde bulan Emre Akbaba, ceza sahasına girip sol çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top uzak köşeden ağlarla buluştu. Fakat 'VAR' uyarısının ardından hakem Alper Ulusoy, kenara gelip pozisyonu monitörden izledi ve ofsaytı tespit edip golü iptal etti.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı. Beşiktaş'ta Atiba ve Pjanic oyundan çıkarken Can ve Teixeira oyuna girdi.

49'da Rosier ceza sahası yayının üzerinden sağ ayağının üstüyle vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

Direkten döndü!

54.dakikada Alanyaspor'da Umut Güneş sol kanattan topu ceza sahasına çevirdi, arka direkte Babacar sağ ayağıyla tek vuruş yaptı, üst direkten dönen top yerden sekip bir kez daha üst direğe çarptı ve daha sonra kaleci Ersin'in kontrolünde kaldı.

Beşiktaş'ta Kenan oyundan çıkarken NKoudou oyuna girdi.

63. dakikada Ghezzal ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı, savunmadan seken topa kale sahası içinde Larin dokundu ve topu ağlara gönderdi, fakat Larin için ofsayt bayrağı kaldırıldı. Gol geçersiz.

Serkan'dan müthiş kurtarış!

75'teAlex Teixeira ceza sahası içi sol çaprazından sağ ayağının içiyle kaleye vurdu, uzak köşeye giden topu Serkan çıkardı.

Alanya 3 puanı Diedhiu ile söktü aldı!

90+3.dakikada Artık savunmayı ikinci planda bırakan Beşiktaş geride büyük boşluklar bıraktı. Savunmanın arkasına sarkan Diedhiu skoru 2-0 yaptı ve maç 2-0 sona erdi.

Alanyaspor - Beşiktaş ilk 11'ler:

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Davidson, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Babacar

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut Meraş, Josef, Atiba Hutchinson, Pjanic, Ghezzal, Larin, Kenan Karaman

Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan Alanyaspor-Beşiktaş maçını Alper Ulusoy yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Son 5 maçta Beşiktaş üstün

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada Siyah-Beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki kulübün geçen sezon oynadığı 2 mücadelede Alanya evinde Kartal’ı 2-1 yenmiş, Vodafone Park’taki müsabakada da Beşiktaş 3-0’lık skorla gülmüştü.

Deplasman kâbusu devam ediyor

Zirve iddiasını sürdürmek isteyen Kartal, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, Hatayspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor ’a da yenilerek liderin 10 puan gerisinde kaldı. Deplasmanlarda beklediği sonuçları alamayan Siyah-Beyazlılar oynadığı son 3 dış saha maçından yenilgiyle ayrıldı. Dış sahada son galibiyetini Antalyaspor’u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay’a 2-1, Başakşehir’e 3-2, Hatayspor’a ise 1-0 yenildi.

Beşiktaş’ta hedef seriyi bozmak!

Siyah-Beyazlılar, ligdeki son 8 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen Beşiktaş, son 8 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı. Beşiktaş, söz konusu 8 maçta kalesinde 15 gol gördü. Kara Kartal, bu akşamki karşılaşmada bu kötü seriyi bozmaya çalışacak.

Cyle Larin formunun zirvesinde

Kanada Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası Elemeleri maçlarında boy gösteren Cyle Larin, geçtiğimiz çarşamba günü Meksika filelerine 2 gol gönderip ülkesine zaferi getiren isim olmuştu. Önceki gün Atiba Hutchinson’la birlikte İstanbul’a dönen ve dünkü takım çalışmasında da yer alan başarılı futbolcu, formda döndüğü milli takım sonrasında şovuna Beşiktaş formasıyla da devam etmek istiyor. Tecrübeli oyuncu, Michy Batshuayi’nin yokluğunda bugün oynanacak mücadelede Kara Kartal’ın gol yükünü sırtlayıp sergileyeceği etkili performansla Beşiktaş’a zorlu deplasmanda 3 puanı getirmeye çalışacak.

Welinton sınırda

Kartal’ın tecrübeli stoperlerinden Welinton, maça sarı kart ceza sınırında çıkacak. Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçlarında gördüğü kartla sınıra geldi. Welinton, Alanyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta 4 eksik

Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş’ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah- Beyazlılar, dün son idmanı yapıp ardından Alanya’ya gitti. Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Salih Uçan ve yüksek ateş sebebiyle tedavisi süren Batshuayi ile kadro dışı konumda bulunan N’Sakala haricinde 21 kişilik kafileye şu isimleri dahil etti: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rosier, Rıdvan Yılmaz, Montero, Josef, N’Koudou, Oğuzhan, Can Bozdoğan, Atiba, Mehmet Topal, Pjanic, Larin, Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.

Bülent Korkmaz, 3 puanı istiyor!

12 hafta sonunda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi elde eden Alanyaspor, ligde 5. sırayı aldı. Akdeniz ekibi, 1 puan ardında yer alan Beşiktaş ile evinde kozlarını paylaşacak. Turuncu-Yeşilliler, Kara Kartal karşısında ise zaferden başka bir şey düşünmüyor. Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da zorlu mücadeleye çok iyi hazırlandıklarının altını çizerken, "Elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Çok sıkı bir şekilde hazırlandık, iki maç aradan sonra yeniden 3 puan istiyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Alanyaspor'da sakatlığı bulunan tecrübeli sol bek Cristian Borja dışında eksik yok.