(ÖZET) Alanyaspor - Beşiktaş maç sonucu 1-2

Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaştı. Alanyaspor maçta 1-0 öne geçse de mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmayı bildi.

Siyah-Beyazlı takımın gollerini 70 ve 87. dakikalarda Burak Yılmaz kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 37. dakikada Junior Fernandes'ten geldi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 40 yaparken, Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.

Siyah-Beyazlı takım gelecek hafta Ankaragücü ile kendi sahasında karşılaşacak. Alanyaspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Maçtan dakikalar...

Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele başladı...

12.Dakika - Alanyaspor'da Ceyhun Gülselam ortaya yaptı. Papis Cisse'den önce Karius topun kontrolünü sağladı.

13.Dakika - Lens ile sol taraftan geldi Beşiktaş. Onun vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

17.Dakika - Nkodou ile bu kez gole yaklaştı Beşiktaş. Sol taraftan içeriye sokulan Fransız futbolcu topu kaleci Marafona'ya nişanladı.

21.Dakika - Efecan Karaca Karius ile karşı karşıya kaldı. Alman kaleciyi geçmesine rağmen açısı kapana Efecan golü atamadı.

24.Dakika - Burak Yılmaz gole çok yaklaştı. Burak'ın vuruşunda Marafona gole izin vermedi.

GOOOL - 37. dakikada Alanyaspor Junior Fernandes'in golü ile Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

39.Dakika - Burak Yılmaz'ın pasında Gökhan Gönül gole çok yaklaştı. Marafona ile karşı karşıya kalmıştı az farkla top dışarıya gitti.

43.Dakika - Atiba ceza sahasına sokuldu sert şutu az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

51.Dakika - Atiba'nın vuruşu direkten dışarıya çıktı. Beşiktaş gole çok yaklaştı.

53.Dakika - Yaşanan karambolde Vida müsait pozisyonda topu dışarıya attı.

GOOOL 70. dakikada Elneny'nin pasında Burak Yılmaz durumu 1-1 yaptı.

GOOOL 87. dakikada kazanılan penaltı sonrası Burak Yılmaz skoru 2-1'e getirdi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halis Özkahya x, Mehmet Metin x, Samet Çavuş x

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Fabrice N'Sakala xx, Welinton Silva xx, Onur Bulut xx, Steven Caulker xx, Manolis Siopis xx, Junior Fernandes xx (Mustafa Pektemek dk. 75 x), Anastasios Bakasetas xx (Yacine Bammou dk. 88 ?), Ceyhun Gülselam xx (Salih Uçan dk. 64 x), Efecan Karaca x, Papiss Cisse xx

Yedekler: Cenk Gönen, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Baiano, Emircan Altıntaş, Umut Güneş, Musa Çağıran

Teknik Direktör: Erol Bulut

Beşiktaş: Loris Karius x, Caner Erkin xx, Gökhan Gönül xx, Domagoj Vida xx, Victor Ruiz xx, Tyler Boyd xx (Abdoulay Diaby dk. 78 x), Atiba Hutchinson xxx, Mohamed Elneny xx, Jeremain Lens xx (Kevin-Prince Boateng dk. 62 x), Georges-Kevin N'Koudou xx (Güven Yalçın dk. 89 ?), Burak Yılmaz xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Pedro Rebocho, Adem Ljajic, Necip Uysal, Umut Nayir,

Goller: Fernandes (dk. 37) (Alanyaspor), Burak Yılmaz (dk. 70 ve 87 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kart: Manolis Siopis (Alanyaspor)