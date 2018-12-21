(ÖZET) Alanyaspor - Başakşehir maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'İn 17. haftasında lider Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve deplasmanda 2 puan bıraktı.

Maçtan dakikalar:

20. dakikada Efecan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Campos’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’ta kaldı.

33. dakikada Visca’nın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içinde önünde bulan Napoleoni’nin çektiği şutta Da Costa’ya da çarpan meşin yuvarlağı kaleci Haydar kontrol etti.

34. dakikada sol kanatta Edin Visca’dan topu kapan N'Sakala, pasını ceza yayı üzerindeki Efecan’a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içine girer girmez vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.

41. dakikada Da Costa’nın ara pasında sağ kanatta topla buluşan Edin Visca’nın ceza alanına girerek yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 0-1

İlk yarı sona erdi.

59. dakikada Alanyaspor duran topu orta olarak kullandı. Fernandes Attamah'tan daha iyi yükselip kafayı vurdu. Top kaleci Mert'te kaldı.

63. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı! Villafáñez sağdan korneri kullandı. Fernandes iyi yükseldi ve güzel bir kafa vuruşuyla golünü attı.

67. dakikada Alanyaspor öne geçmek adına büyük bir fırsat yakaladı. Kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Nsakala dokundu, kaleci kalesinde değildi. Kaleye yönelen topu son anda Başakşehir savunması çeldi.

73. dakikada Alanyaspor gol arıyor! Orta geldi. Arka direkte Efecan topla buluştu. Dokunuşunu Mert çeldi.

74. dakikada Alanyaspor'da ceza alanı içinde topla buluşan Villafáñez arkası dönükken şut açısı buldu. Ardından sert vurdu. Mert bir kez daha çeldi.

82. dakikada Visca sağ kanatta topu kontrol etti. Ortasını yolladı. Sol kanatta Arda aldı. Tekrar Visca'yı gördü. Visca'nın kale önünden gelişine sert şutunda top üstten auta gitti.

88.dakikada Alanyaspor'da Welinton, Arda Turan'a yapmış olduğu faul sonrası hakem Ali Palabıyık VAR'a gitti ve Brezilyalı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

90+2. dakikada Alanyaspor ceza alanından seken topa Gökhan İnler uzaklardan sert ve gelişine vurdu. Top sağ yandan auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Alanyaspor, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Alanyaspor - Başakşehir 11'ler...

Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Merih, Tzavellas, Baiano, Sackey, Taha, Villafanez, Efecan, Fernandes, Bobo

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Da Costa, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can, Vişça, Mossoro, Napoleoni, Adebayor



