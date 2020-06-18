(ÖZET) Alanyaspor - Antalyaspor maç sonucu: 4-0

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde erken final niteliği taşıyan Fenerbahçe-Trabzonspor eşleşmesinin ardından gözler Akdeniz derbisine çevrilmişti. Aynı kentin takımları Alanyaspor ile Antalyaspor kupada kapıştı. Ligde Antalyaspor’un üstünde yer alan ve Avrupa Kupaları’na katılmayı hedefleyen Alanyaspor, ilk maçı uzatma anlarında Junior Fernandes’in attığı golle deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Rövanşta rakibine top göstermeyen Turuncu-Yeşilliler, sahadan 4-0 galip ayrıldı ve finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

Maça damga vuran isim Papiss Cisse oldu. Yıldız golcü, attığı 3 golle takımını sırtlarken Akdeniz ekibinin diğer sayısını Ceyhun Gülselam kaydetti.

Finalin tarihi ve yeri ise henüz açıklanmadı. Corona virüsü salgını öncesi yapılan planlamaya göre; 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

15. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Bakasetas’ın sol kanattan kullandığı kornere yükselen Caulker’ın kafa topu, defanstan döndü. Cisse, önüne düşen topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0

25. dakikada ev sahibi ekip farkı 2’ye çıkardı. Bakasetas’ın sol köşeden kullandığı kornerde, Ceyhun Gülselam’ın kafa vuruşunda top yere çarparak filelere gitti. 2-0

32. dakikada orta alanda Ceyhun Gülselam kazandığı topu sol kanattan bindiren Fernandes’e çıkardı. Ceza sahası dışı çaprazında topu kontrol eden Junior Fernandes’in şutu direğe çarparak dışarı çıktı.

34. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert’in ceza sahası içine gönderdiği topa Jahovic kafayı vurdu, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Antalyaspor savunmasının hatalı pasında araya giren Salih Uçan, topu ceza sahası içine gönderdi. Penaltı noktasında topla buluşan Cisse’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

48. dakikada Alanyaspor’dan Cisse kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı. Bakasetas’ın ceza sahası içine gönderdiği topa kaleciden önce ayak koyan Cisse, fileleri havalandırdı: 4-0

90+2. dakikada Antalyasporlu oyuncu Mukairu’nun ceza sahasına doğru gönderdiği ara pasta, Doğukan Sinik kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Alanyaspor, Antalyaspor’u 4-0 mağlup ederek finalde Trabzonspor’un rakibi odu.

Karşılaşmayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N’Sakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 75 Onur Bulut), Salih Uçan (Dk. 65 Emircan Altıntaş), Bakasetas, Efecan Karaca (Dk. 75 Musa Çağıran), Fernandes (Dk. 57 Campos), Cisse (Dk. 75 Mustafa Pektemek)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka (Dk. 45 Eren Albayrak), Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy (Dk. 46 Blanco), Amilton, Podolski (Dk. 53 Mukairu), Sinan Gümüş (Dk. 53 Chico), Jahovic (Dk. 69 Doğukan Sinik)

Goller: Dk. 15, 46 ve 49 Cisse, Dk. 25 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36. Fernandes, Dk. 74 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Jahovic, Dk. 45 4 Fredy, Dk. 64 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor)