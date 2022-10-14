(ÖZET) Alanyaspor - Antalyaspor maç sonucu: 3-2

Süper Lig 'de 10. haftanın perdesi Akdeniz derbisiyle açıldı, Alanyaspor ile Antalyaspor, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Şiddetle puana ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinde kazanan ev sahibi oldu.

44. dakikada Alanyaspor'da skor perdesini açan isim Ahmed Hassan oldu, 51. dakikada Arnaud Lusamba, farkı 2'ye çıkardı. 57. dakikada konuk takım Haji Wright'la ümitlendi, 70. dakikada sahneye Idrissa Doumbia çıktı fark yeniden 2 oldu. Konuk takımda Haji Wright, 87. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü atsa da puan için yeterli olmadı.

Sahadan 3-2 galip ayrılan Francesco Farioli'li Alanyaspor, 3 maçlık galibiyet hasretini noktaladı. Turuncu Yeşilliler, 12 puana yükselirken maç fazlasıyla da 11. sıraya yerleşti. Derbi zaferiyle moral depolayan Alanyaspor, 11. haftada konuk olacağı Galatasaray deplasmanında seri yakalama peşinde olacak.

Derbiden eli boş dönen Antalyaspor ise kötü gidişata son veremedi. Son 6 maçından 1 beraberlik, 5 mağlubiyet çıkaran ve kabus gibi bir dönem geçiren Nuri Şahin'li Kırmızı Beyazlılar, 7 puanla 17. sırada kaldı. 11. haftada İstanbulspor'u ağırlayacak olan Antalyaspor, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeye çalışacak.

Antalyaspor yokları oynuyor!

Antalyaspor, Nuri Şahin yönetiminde geçen sezon elde ettiği başarılarla, kulüp tarihinde 5 rekor kırıp, 1 rekoru da egale etmişti. Kırmızı-Beyazlılar Şahin yönetiminde en fazla puan topladığı sezonunu yaşadı. Daha önce en fazla 58 puan kazanan bunu 59'a yükseltti.

Sezonu rakip kaleye 54 gol atarak tamamlayan Antalyaspor, 53 olan rekorunu yeniledi. Kırmızı-Beyazlılar yenilmezlik serisini de 13 maçtan 16 maça yükselterek, yeni bir rekora imza attı. Kulüp tarihinde daha önce 9 maç olan sahasındaki yenilmezlik rekorunu 14 maça yükselten Antalya, 8 maçlık deplasman yenilmezlik rekorunu da egale etti.

Bu sezona büyük umutlarla girip Fernando ve Wrigt gibi birbirinden önemli yıldızları devlerin istemesine karşın takımda tutmayı başaran, flaş takviyelerle gücüne güç katan Akdeniz ekibinin hedefi en azından ligde ilk 5'te yer almaktı.

9 maçta 2 galibiyet

Ancak Nuri Şahin girdiği türbülanstan bir türlü çıkamadı. Geride kalan 9 haftada sadece 2 maç kazanabilen, son 6 maçının 5'ini kaybedip 1 puan çıkarabilen Antalyaspor, derbide konuk olduğu Alanyaspor engelini de aşamadı. Nuri Şahin'in stres altında olduğu ifade ediliyor.

Maçtan dakikalar:

2. dakikada Alanyaspor savunmasında ceza sahasında alan Rassoul’un hatalı pasında topla buluşan Antalyasporlu Luiz Adriano sert vurdu ancak topu kaybeden Rassoul kayarak şutu engelledi. Atağın devamında ceza sahası dışına çıkan topa gelişine Fredy sert vururken meşin yuvarlak üsten auta gitti.

9. dakikada Alanyaspor’un kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Efecan kale önüne topu gönderdi. Burada topu karşılayan Fatih Aksoy’un topuğuyla arka direğe aktardığı topla kaleciyle karşı karşıya kalan Efkan’ın şutu savunmaya çarparak yön değiştirdi ancak son anda uzanan kaleci Alperen iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

24. dakikada soldan gelişen Antalyaspor atağında topu son çizgiye kadar taşıyan Cemali topu kale önüne yükseltirken, savunmadan arka direğe seken topa gelişine sert vuran Bünyamin’in şutu kale önünde savunmaya çarparak uzaklaştı.

26. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruş kazanan Antalyaspor’da topun başına geçen Fredy’nin vuruşu savunmadan döndü. Dönen topu kazanan Ghacha’nın ortasına yükselen Ömer’in kafa vuruşunu Runarsson çift hamleyle sahip oldu.

29. dakikada savunmanın hatasının ardından topu kazanan Wright ceza sahası dışına hızla ilerleyerek çemberden sert vurdu ancak kaleci RunarRunarsson iki hamleyle topu kazandı.

GOL | 44. dakikada Alanyaspor’un kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Candeias’ın ortasına iyi yükselen Ahmed Hassan’ın kafa vuruşu fileleri havalandırdı: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 50. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Fer’in ceza sahasına girerek yükselttiği topu kale önünde Ömer uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı göğsü ile kontrol eden Lusamba’nın şutu kaleci Alperen’in solundan geçerek ağlarla buluştu: 2-0.

GOL | 57. dakikada gelişen Antalyaspor atağında orta alanda Fredy’nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Cemali’nin ortasına Haji Wright’ın kafa vuruşu fileleri havalandırdı: 2-1.

GOL | 70. dakikada sağ kanatta rakibinden sıyrılan Efecan’ın arka direğe yaptığı ortada topa yükselen Fer’in kafa vuruşunu kaleci Alperen tokatladı. Dönen topta oluşan karambolde Luyindama’dan seken topa Doumbia’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak gol çizgisini geçti: 3-1.

GOL | 88. dakikada gelişen Antalyaspor atağında sahasında topla buluşan Mustafa savunma arkasına uzun pas attı. Buraya koşu yapan Haji Wright topu alarak hızla ceza sahasına girip vuruşunu yaptı ve top kaleciyi geçerek ağlara gitti: 3-2.

Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor’un 3-2’lik üstünlüğüyle sonlandı.

STAT: Kırbıyık Holding Alanya Stadyumu

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal, Ata Yıldırım

ALANYASPOR: Runarsson-Rassoul (Dk.88 Jure Balkovec), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Fer, Lusamba (Dk.69 Doumbia), Efkan Bekiroğlu (Dk.69 Umut Güneş), Efecan Karaca (Dk.77 Oğuz Aydın), Candeias (Dk.77 Zinedine Ferhat), Hassan

ANTALYASPOR: Alperen Uysal - Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Luyindama, Cemali Sertel (Dk.76 Sherel Floranus), Ufuk Akyol (Dk.84 Mustafa Erdilman), Fredy (Dk.76 Hakan Özmert), Luiz Adriano, Gökdeniz Bayrakdar (Dk.46 Sam Larsson), Ghacha (Dk. 6 Sinan Gümüş), Wright

GOLLER: Dk.44 Ahmed Hassan, Dk.50 Lusamba, Dk.70 Doumbia (Alanyaspor) - Dk.57, Dk.88 Haji Wright (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Efecan, Doumbia (Alanyaspor) - Houssam Ghacha, Hakan Özmert (Antalyaspor)