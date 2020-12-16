ÖZET | Alanyaspor - Adanaspor maç sonucu: 5-1

Süper Lig 'in flaş takımı olan ve liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor , Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u ağırladı.
14. dakikada Alanyaspor, Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçti.
18. dakikada Alanyaspor, Fatih Aksoy'un golüyle skoru 2-0'a taşıdı.
25. dakikada Adanaspor, Roni'nin attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
İlk yarı Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
69. dakikada Alanyaspor, Mustafa Pektemek'in attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.
85. dakikada Alanyaspor, Umut Güneş'in attığı golle skoru 4-1'e taşıdı.
90. dakikada Alanyaspor, Adam Bareiro'nun golüyle skoru 5-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor, Adanaspor'u 5-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.