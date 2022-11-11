(ÖZET) Alanyaspor - Adana Demirspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'in 14. haftasında Alanyaspor , sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Adana Demirspor'da Younes Belhanda, 44. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

İç sahadaki 2 maçlık galibiyet serisi sona erse de evindeki yenilmezlik serisi 5 maça çıkan Alanyaspor, 14. maçı sonunda 17 puana ulaşırken galibiyet hasreti 3, yenilmezlik serisi 10 maça çıkan Adana Demirspor, 13 maç sonunda 24 puana yükseldi.





Maçtan dakikalar

13. dakikada sol kanattan Benjamin Stambouli'nin ortasında kale önünde Younes Belhanda’nın şutu kaleci Runar Runarsson’da kaldı.

34. dakikada Alanyaspor'da Oğuz Aydın'ın sol kanattan yaptığı ortada Ahmed Hassan'ın kafa vuruşu, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Rakitskiy devam edemedi

37. dakikada Adana Demirspor'da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Yaroslav Rakitskiy'nin yerine Semih Güler oyuna dahil oldu.

41. dakikada Adana Demirspor'da geri pas sonucunda topla buluşan kaleci Ertaç Özbir'in vuruşu baskı yapan Ahmed Hassan'a çarpıp havalandı ama sonrasında Ertaç, topu kontrol etmeyi başardı.

KIRMIZI KART | 44. dakikada Adana Demirspor'da Younes Belhanda, Fatih Aksoy'a dirseği sonrasında direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

59. dakikada Alanyaspor'da Ahmed Hassan'ın pasında Oğuz Aydın, ceza sahası içinde uygun pozisyonda vuruşunu yaparken top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

62. dakikada Alanyaspor'da Daniel Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Yusuf Özdemir'in altı pas içinde boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

64. dakikada Alanyaspor'da ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'ın sağ ayağıyla yaptığı sert vuruş auta gitti.

68. dakikada Adana Demirspor'da Benjamin Stambouli'nin kaybettiği top sonrası Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Ahmed Hassan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

Ahmed Hassan, Ertaç'ı geçemedi

71. dakikada Alanyaspor'da Ahmed Hassan, ceza sahasına girerken vuruşunu yaparken Ertaç Özbir, kritik bir kurtarışa imza attı ve top kornere gitti.

78. dakikada Daniel Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortada altı pas üzerindeki Ahmed Hassan'ın dokunuşu auta gitti.

86. dakikada rakip ceza sahasındaki karambol sonrası uygun pozisyonda topla buluşan Ahmed Hassan'ın cea sahası içindeki uygun pozisyonda yaptığı vuruş, bir kez daha auta gitti.

Kalan bölümde gol olmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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STAT: Kırbıyık Holding

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Samet Çiçek, Ömer Tevfik Özkoç

ALANYASPOR: Runarsson - Fatih Aksoy, Pereira (Dk. 60 Candeias), Balkovec, Yusuf Özdemir, Leroy Fer (Dk. 60.Lusamba), Doumbia, Umut Güneş (Dk. 82 Efkan Bekiroğlu), Efecan Karaca, Ahmed Hassan, Oğuz Aydın (Dk. 75 Ivan Cavalerio).

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir - Svensson, Rakitskiy (Dk. 37 Semih Güler), Samet Akaydın, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola (Dk. 46 Abdurrahim Dursun)-(Dk. 85 Mert Yıldız), Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 63 Erhun Öztümer), Gulbrandsen (Dk.63 Assombalonga)

SARI KARTLAR: Leroy Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Fatih Aksoy (Alanyaspor)- Rodrigues(Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 44 Belhanda (Adana Demirspor)