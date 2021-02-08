ÖZET | Al Ahly - Bayern Münih: 0 - 2

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda El-Ehli’yi 2-0 mağlup eden Bayern Münih, finalde Tigres’in rakibi oldu. Katar’da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın yarı finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Mısır ekibi El-Ehli karşılaştı.

Er Reyyan kentindeki Ahmed Bin Ali Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 17 ve 86. dakikalarda Robert Lewandowski’nin attığı gollerle 2-0 kazanan Bayern Münih, finale yükseldi. Diğer yarı finalde Meksika temsilcisi Tigres, Brezilya’nın Palmeiras takımını 1-0 yenerek finale kalmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından bu yıl düzenlenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat’ta El-Ehli ile Palmeiras’ın karşılaşacağı üçüncülük mücadelesi ve Bayern Münih ile Tigres arasındaki final maçıyla sona erecek.



