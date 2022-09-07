(ÖZET) Ajax-Rangers maç sonucu: 4-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax rüzgarı... A Grubu ilk maçında Ajax, Rangers'ı konuk etti. Hollanda ve İskoç devlerinin kapışmasında gülen taraf Kırmızı-Beyazlılar oldu.

17'de Edson Alvarez perdeyi açtı, 32'de Steven Berghuis farkı ikiye çıkarttı, 33'te Mohammed Kudüs skoru 3-0'a getirdi ve ilk devre sona erdi.

İkinci yarıda da Ajax oyun üstünlüğünü elinde bulunduran taraftı. 80'de Steven Bergwijn maçın sonucu 4-0 olarak tayin eden golü attı.

Mücadelede temsilcilerimizden Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan ile Rangers'ta görev yapan Rıdvan Yılmaz süre alamadı.

Bu sonuçla Ajax, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.