(ÖZET) Ajax-Napoli maç sonucu: 1-6

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Ajax, Napoli'yi konuk etti. Fransız hakem François Letexier'nin yönettiği maça iyi başlayan ev sahibi, 9. dakikada Mohammed Kudus'ün golüyle öne geçti. İyi bir başlangıç yapan ve golü bulan Ajax için kalan dakikalar kabus gibi geçerken Johan Cruyff Arena'da Napoli fırtınası esti.

18. dakikada Giacomo Raspadori ile eşitliği yakalayan İtalyan ekibi, 33. dakikada Giovanni Di Lorenzo ile skor üstünlüğünü eline aldı. 45. dakikada Piotr Zielinski ile farkı 2'ye çıkaran konuk takım, ikinci yarıda da durmadı.

47. dakikada bir kez daha sahne alan Giacomo Raspadori, kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü Ajax ağlarına bıraktı. Ev sahibine top göstermeyen İtalyan devi, 63. dakikada Khvicha Kvaratskhelia 5. golü bulurken skor perdesini kapatan isim 81. dakikada Giovanni Simeone oldu.

Sahadan 6-1 galip ayrılarak güçlü rakibini adeta darmadağın ederek güç gösterisi yapan Luciano Spalletti'nin öğrencileri, 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. 73. dakikada Dusan Tadic'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan Ajax ise 3 puanda kaldı, 3. sırada haftayı kapattı.

Sahasında taraftarı önünde şok bir mağlubiyet alan Alfred Schreuder yönetimindeki Ajax, tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında 6 gol yedi. Napoli'nin yaz transfer döneminde Fenerbahçe 'den transfer ettiği Kim Min Jae, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Ajax'ta Ahmetcan Kaplan, maç kadrosunda yer almadı.

Grupta oynanan diğer maçta Liverpool, evinde Rangers'ı 2-0'la geçerken 6 puana yükseldi ve haftayı 6 puanla 2. tamamladı. Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği İskoç ekibi ise puansız son sırada kaldı.







