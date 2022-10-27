(ÖZET) Ajax - Liverpool maç sonucu: 0-3

Jürgen Klopp'un öğrencileri A Grubu 5. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Ajax'u 3-0 yenerek 12 puana yükseldi. Grupta Napoli 5'te 5 yaparak 15 puan topladı ve liderliğini sürdürdü.

Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada gol perdesini Liverpool 42. dakikada Mahamed Salah'la açtı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 49. dakikada bu kez sahneye Darwin Nunez çıktı. Skoru 2-0'a getirdi. 52. dakikada ise Salah'ın pasında Harvey Elliott dumumu 3-0 yaptı.

LIVERPOOL 12 PUAN

Liverpool deplasmandaki maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken puanını 12 yaptı. Ajax'da teknik direktör Alfred Schreuder 58. dakikadan sonra maç bitene kadar 5 değişiklik yaptı ancak oyuna etki etmedi. İki takım arasındaki ilk mücadeleyi Liverpool kendi sahasında 2-1 kaybetmişti.

SON 4 MAÇI KAZANDILAR

Liverpool ilk hafta deplasmanda kaybettiği 4-1'lik Napoli maçından sonra grupta çıktığı 4 maçı da kazandı. Jürgen Klopp'un öğrencileri bu karşılaşmalarda toplam 13 gol rakip filelere gönderdi.

LIDER NAPOLI

Kim Min Jae ve Elif Elmas'ın formasını giydiği Napoli ise Rangers'la karşılaştı. Son dönemin en formda takımı Napoli rakibi 3-0 yenerek Rangers'ı eli boş gönderdi.Rangers Şampiyonlar Ligi'de çıktığı tüm maçlardan mağlubiyetle ayrıldı.



