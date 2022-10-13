(ÖZET) AEK Larnaca-Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Fenerbahçe , Avrupa Ligi’nde grup kuralarına 3. torbadan giriş yapmıştı. Jorge Jesus, grup belli olduğunda takımını favori olarak görmediğini söylemişti. Ancak temsilcimiz, B Grubu’na harika bir başlangıç yaptı. Dinamo Kiev’i 2-1 yenen, Rennes deplasmanında skoru 2-0’dan 2-2’ye getiren Fenerbahçe, son olarak AEK Larnaka’yı Kadıköy’de 2-0 mağlup etti. Jesus’un öğrencileri, 3 maçta 7 puan topladı ve averajla Rennes’in önünde zirvede yer aldı. Bu akşam Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde oynanan mücadele, Fenerbahçe’nin ilk 2’yi garantilemesi açısından önemliydi.

İkinci yarı golle başladı

Kanarya zorlansa da kazanmasını bildi. 16'da Alioski'nin asistinde Joao Pedro ağları havalandırdı. İlk devre biraz pozisyon açısından kısır geçince takımlar soyunma odasına 1-0'la gitti. İkinci devre neredeyse golle başladı. 52'de Ivan Trickovski penaltıdan fileleri sarstı ve maça dengeyi getirdi.

Penaltı kararı çıktı, kırmızı gördü, penaltı kaçtı!

Bu dakikanın ardından Sarı-Lacivertliler ataklarını sıklaştırdı ve aradığı golü 80'de Michy Batshuayi ile buldu. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı penaltı atışında hata yapmadı ve ağları sarsarak hem skoru 2-1'e getirdi hem de gollerine devam etti. 4 dakika sonra ceza alanında Rossi yerde kaldı ve bir penaltı kararı ve Angel Garcia Cabezali'ye ikinci sarı karttan kırmızı kart çıktı. Bu kez topun başına Enner Valencia geçti, Kanarya'nın bu sezonki en golcü ismi olan yıldız oyuncu, Piric'e takıldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Rennes'le el ele...

Grubun diğer kapışmasında da Rennes deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 devirdi. Böylece iki takım da puanını 10 yaptı ve el ele gruptan çıkmayı garantilediler.

STAT: Georgios Karapatakis

HAKEMLER: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik

AEK LARNACA: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas (Dk.64 Naoum), Gustavo (Dk.75 Pere Pons), Sanjurjo (Dk.82 Gonzalez), Faraj, Altman (Dk.75 Olatunji), Trickovski (Dk.76 Lopes)

FENERBAHÇE: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Ferdi, Szalai, Arda Güler (Dk.69 Batshuayi) , İsmali Yüksek, Alioski (Dk.70 Osayi-Samuel), Rossi (Dk.90+2 İrfan Can), Lincoln (Dk.76 Crespo), Joao Pedro (Dk.68 Valencia)

GOL: Dk. 52 Trickovski (P) - Dk.16 Pedro, Dk.80 Batshuayi (P) (Fenerbahçe)

SARI KART: Mamas, Trickovski, Olatunji, Pere Pons, Faraj (AEK Larnaca) - Arda Güler, Lincoln, Serdar Aziz, Gustavo (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk.85 Garcia (AEK Larnaca)





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Polonyalı hakem Pawel Raczkowski karşılaşmada ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

HIZLI BAŞLADIK!

2' Joao Pedro sağ kanattan ceza alanındaki Arda'nın önüne bıraktı, Arda çekti, topu rakibinden kurtarıp vurdu, kaleci Piric kornere çeldi.

5' İsmail topu orta alanda kaptırdı, Mamas uzaklardan vurdu, Altay kornere gönderdi topu.

GOL İPTAL!

6' Korner sonrasında ceza alanına yaşanan karambol sonrasında top bir anda Trickovski'nin önünde kaldı, başarılı oyuncu topu ağlara gönderse de yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerli değil...

GOL!

16' Lincoln, Rossi'ye, Rossi sol kanattaki Alioski'ye gönderdi, Alioski ölçtü, biçti içeri yolladı topu, Pedro kale dibinde net vuruşla ağları havalandırdı. Fenerbahçe deplasmanda 1-0 önde!

GOLE YAKLAŞTIK!

24' Lincoln serbest vuruşta arka direğe kesti, Szalai kafayla içeri çevirdi, Gustavo rahat pozisyonda çok iyi bir kafa vuruşu yapamadı ve top kaleci Piric'te kaldı.

45' İlk yarının sonuna +1 ekleniyor.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

PENALTI!

49' Altman ceza alanında Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı, VAR'a giden mücadelenin hakemi pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını verdi.

GOL

52' Trickovski beyaz noktanın başına geçti, vurdu, köşeyi bilip, topa dokunsa da Altay topu çıkaramadı. Skor şimdi 1-1.

PENALTI BU KEZ BİZİM!

78' Samuel sağ kanattan çizgiye inip içeri çevirdi, ceza alanında Naoum elle oynadı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

80' Michy Batsuayi topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Şimdi 2-1 öndeyiz!

BİR PENALTI DAHA VE KIRMIZI!

84' Ceza alanı içinde Diego Rossi, Cabezali'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Cabezali de ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

PENALTI KAÇTI!

86' Valencia kullandığı penaltıda başarısız. Piric takımı oyunda tutan kurtarışı yaptı.

90' Karşılaşmanın sonuna +6 ekleniyor.

Mücadele sona erdi, deplasmanda Fenerbahçe 2-1 kazandı!

AEK Larnaca-Fenerbahçe 11'ler:

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski.

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Henrique, Serdar Aziz, Ferdi, Alioski, İsmail, Arda Güler, Lincoln, Rossi, Pedro