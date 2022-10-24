(ÖZET) Adanaspor-Gençlerbirliği maç sonucu: 2-1

1. Lig’de haftanın kapanış maçı Adanaspor’la Gençlerbirliği arasında oynandı. Başından sonuna kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan Adanaspor oldu. Tehlikeli bölgeden bir an önce uzaklaşmak isteyen ve yeni hocalarıyla çıkış arayan iki takımın mücadelesinde devre 1-1 eşitlikle biterken ikinci yarı heyecan doruktaydı. Golü bulan ise ev sahibi Adanaspor’du. 11 puana ulaşan ve Önder Karaveli’yle ilk kez kazanan Turuncu-Beyazlılar büyük sevinç yaşadı. Takımı Taşkın Aksoy’a emanet eden Gençler ise haftayı 6 puanla düşme potasında tamamladı.

Sahne Ahmethan’ın

Kritik maçta ilk gol Adanaspor’dan geldi. 34. dakikada takımın yıldız ismi Benasser, Toros Kaplanı’nı öne geçirdi. Ancak bu sevinç çok uzun sürmedi. Turuncu-Beyazlılar, Barış’ın 42. dakikada kaydettiği golle zorlu Adana deplasmanında eşitliği sağladı. Son sözü Ahmethan söyledi, Adana kazandı.

Maçtan dakikalar:

17. dakikada sağ kanattan uzun atılan topu ceza sahası solunda kontrol eden Belyaev, ceza sahası dışındaki Aksel’e pasını verdi. Aksel, sol ayağıyla şutunu çekerken meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

34. dakikada Adanaspor’da penaltının başına Bennasser geçti. Sağ ayağının içiyle sağ köşeye vuran Bennasser topu ağlarla buluşturdu. 1-0

42. dakikada Aksel, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe ortasını açtı. İlker kafayla topu arkaya sektirdi. Ardından Barış’ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

77. dakikada Bennasser ceza sahasına ortasını açtı. Ahmethan, sol ayağıyla röveşata vuruşunu yaptı. Top kale alanında yere çarpıp ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Adem Cinek xx, Hüseyin Tetik xx, Mehmet Kapluhan xx

Adanaspor: Hasan Hüseyin xx, Burak Can xx, Evren xx (Mehmet Etöz dk.70 x), Roche xx, Emre xx, Hakan xx, Bennasser xx (Metehan Altunbaş dk. 85 ?), Tetteh xx (Hakkı Türker dk. 79 x), Ahmethan xx, Burak xx, Jallow xx (Hüseyin Öztürk dk. 70 x)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Yiğithan Güveli, Metehan Altunbaş, Berkan Fırat, Nuno, Hakkı türker, Hüseyin Öztürk, Mehmet Etöz, Metehan Mollaoğlu, İbrahim Aksu

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Gençlerbirliği: Übeyd xx, Göktuğ xx, Metehan xx, Gökhan xx, Seyit xx (Gökhan Altıparmak dk.88 ?), Aksel xx (Ahmet Tuzcu dk.84 ?), Grechyshkin xx (Ataberk Gök dk.85 ?), Barış xx, Serdarcan xx, Belyaev xx, İlker xx

Yedekler: Ahmet Köyönü, Atalay Gökçe, Musa Şahindere, Mert Kula, Ahmet Tuzcu, Gökhan Altıparmak, Ataberk Gök, Baran Kayıkçı, Abdullah Şahindere, Mert Kabasakal

Teknik Direktör: Taşkın Aksoy

Goller: Bennasser (dk. 34 pen.), Ahmethan Köse (dk.77) (Adanaspor), Barış Alıcı (dk.42) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Metehan Mert, Seyit Kahya (Gençlerbirliği)