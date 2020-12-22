ÖZET Adana Demirspor-Tuzlaspor maç sonucu: 3-1

..Ve Adana Demirspor dirildi... Güney ekibinde Giresunspor yenilgisi sonrası radikal kararlar alınmış, teknik direktör Ümit Özat’la yolları ayırmış yerine Cüneyt Dumlupınar getirilmişti. Erkan Zengin ve Volkan Şen gibi deneyimli oyuncularıyla da yol ayrımına giden Demirspor, bu değişimden sonra ilk maçını Tuzlaspor’a karşı oynadı. Zirvede yer alan rakibine karşı baştan sona üstün bir futbol ortaya koyan Lacivert-Mavililer, sahadan 3-1 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Etkili başladığı maçın 11. dakikasında stoper Chedjou ile öne geçmeyi başaran Adana temsilcisi 18’de ise Traore ile farkı 2’ye çıkardı. Skor üstünlüğünü eline aldıktan sonra da fırtına gibi esen Şimşekler, 44’te Yunus Akgün’le tabelaya 3-0’ı yazdı. İkinci yarıda daha kontrollü bir oyun sergilemeyi tercih eden ev sahibine karşı skoru değiştirmeye çalışan Tuzlaspor tek golünü 86’da Thuram’la buldu. Kalan bölümde sonuç değişmedi, Adana Demirspor 3-1’lik skorla galip geldi. Puanını 25’e çıkarıp rakiplerine yarışta ‘ben de varım’ mesajı yollayan Demir’de moraller yerine gelirken 27 puanda kalan Tuzlaspor kritik haftada deyim yerindeyse cepten yedi.



