(ÖZET) Adana Demirspor - Konyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 11. haftasında Adana Demirspor'la Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin golünü Akintola atarken Konyaspor'un golünü Diouf attı.

Bu skorla Adana Demirspor 22 puana yükselirken Konyaspor'da puanını 19 yaptı.

Adana Demirspor haftaya deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Maçtan dakikalar

8. dakika | Emre Akbaba ile Adana Demirspor gol arıyor. Emre Akbaba şutunu gönderdi ancak top kaleyi bulmuyor.

14. dakika | Kalabalık geldi Adana Demirspor Rodrigues'in pasında Akintola vuruşu yaptı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı.

17. dakika | Adana Demirspor bir kez daha gole yaklaşıyor. Ceza sahası dışından bu kez şansını N'diaye denedi ancak gol sesi gelmedi.

GOOOOL | 22. dakikada kullanılan duran top sonrası Adil kafa vuruşunu yaptı. Ertaç'tan dönen topu Mame Diouf tamamladı. Konyaspor 1-0 öne geçti.

GOOOOL | 32. dakikada Emre Akbaba korneri kullandı. Akintola kafayı vurdu. Top çizgiyi geçerken Sehic çevirdi. Dönen topu Rakitskiy rakip filelerle buluşturdu. Skorda eşitlik var son durum 1-1.

40. dakika | Onyekuru'nun indirdiği topta Akintola yine ceza sahası dışından şansını denedi. Top dışarıya gitti.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi...

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

52.dakika | Adana Demirspor'da Emre Akbaba'nın ceza sahası yayından yapmış olduğu vuruş üstten auta gitti.

56. dakika | Konyaspor'da sağ kanattan çizgiye inen Guilherme'nin ceza sahasına yaptığı ortaya gelişine Oğulcan vurdu ancak kaleyi bulamadı.

63. dakika | Konyaspor'da Hadziahmetovic'in pasıyla Amilton ceza sahası içinde topla buluştu. Amilton tekrar ceza sahası yayında boş durumda olan Hadziahmetovic'e pası verdi. Boşnak futbolcunun şutu üstten dışarı gitti.

80. dakika | Konyaspor'da Muhammet Demir topla buluştu ve Bruno Paz'ı gördü. Bruno Paz'ın uzak kale direğine doğru plase vuruşunu kaleci Ertaç kurtardı.

85. dakika | Adana Demirspor'da Yusuf Sarı'nın otaladığı topu Assombalonga'nın indirdiği topu kaleye yakın mesafaden Belhanda auta gönderdi!

90+5. dakika | Rodrigues'in derinlemesine pasında Samet şık bir hareketle topu ceza sahasına giren Ndiaye'nin önüne bıraktı. Ancak Ndiaye'nin sağ çaprtazdan şutu auta gitti.

Adana Demirspor - Konyaspor 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Emre, Onyekuru, Belhanda, Akintola.

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf.

Adana Demirspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayan karşılaşmada, Hüseyin Göçek düdük çalıyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...







