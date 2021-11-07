ÖZET | Adana Demirspor - Hatayspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'in 12. haftasında Adana Demirspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Adana Demirspor, 64. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Adana Demirspor, Süper Lig'de 3 hafta sonra yeniden galibiyetle tanışırken 12. maçı sonunda 16 puana yükseldi. 4 haftalık yenilmezlik serisi bu maçla sona eren Hatayspor ise 23 puanda kaldı. Lider Trabzonspor ile aradaki fark, bu hafta sonunda 7 puana çıkmış oldu.





PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

18. dakikada Stambouli'nin sağ kanattan yaptığı ortada Balotelli'nin penaltı noktasından kafa vuruşu auta gitti.

Röveşata direğe takıldı!

21. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde El Kaabi'nin çok şık röveşatası direkten dışarı çıktı.

21. dakikada Adana Demirspor'da savunma arkasına sarkan Yunus Akgün'ün ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş auta gitti.

23. dakikada Adekugbe'nin ceza sahası içine çevirdiği topta bomboş pozisyonda El Kaabi'nin vuruşu, üstten dışarı gitti.

33. dakikada El Kaabi’nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topu, savunma uzaklaştırmak istedi. Dönen topa Boudjemaa vurdu. Bir kez daha savunmadan dönen topu Diouf tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada Stambouli’nin ceza alanı içerisine ortasında Balotelli’den önce topa yükselen kaleci Munir, çift yumrukla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Adana Demirspor'dan son dakikada büyük şans

45+2. dakikada Yunus Akgün'ün uzaktan vuruşunu kaleci Munir sektirirken dönen topta Vargas, Munir'den sıyrılmaya çalışıp vuruşunu yaparken top yan ağlarda kaldı.

Adana Demirspor - Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

57. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Yunus'un pasında Balotelli'nin net pozisyonda yaptığı vuruş kalecide kaldı.

Munir'den gole izin yok

62. dakikada Adana Demirspor'da penaltı noktası üzerinde topla buluşan Akintola, kaleye dönüp köşeye net bir vuruş yaparken Munir, çok iyi bir refleks ile topu çıkardı.

GOL | 64. dakikada Adana Demirspor'da Vargas'ın sol kanattan içeri çevirdiği topta Yunus Akgün, kontrolü sonrası rakibinden şık şekilde sıyrıldı ve sağ ayakla topu ağlara göndermeyi başardı: 1-0.

90+2. dakikada Hatayspor'da Muhammed Mert'in ortasında Birkir Bjarnason'un ters kafa vuruşunu Muric kurtardı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

-

Spor Toto Süper Lig | Adana Demirspor: 1 - Atakaş Hatayspor: 0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Simon Deli, Samet Akaydın, Svensson (Dk. 90 Tarık Çamdal), Stambouli, Sinan Kurt, Vargas (Dk.73 Metehan Mimaroğlu), Akintola (Dk.90 Bjarnason) Yunus Akgün (Dk. 84 Semih Güler), Balotelli (Dk.73 Assombalonga)

Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet Çörekçi, Ribeiro, Boudjemaa (Dk. 88 Emre Çolak), El Kaabi (Dk.75 Saint Louis), Lobjanidze (Dk.68 Kamara), Traore (Dk.75 Muhammed Mert), Diouf

Gol: Dk. 64 Yunus Akgün (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 44 Samet Akaydın, Dk. 65 Yunus Akgün, Dk. 90 5 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 52 Diouf, Dk. 90 5 Kamara (Atakaş Hatayspor)