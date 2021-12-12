ÖZET | Adana Demirspor - Giresunspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'de 16. hafta maçında Adana Demirspor'la son haftaların flaş takımı Giresunspor karşı karşıya geldi. Uzatma dakikalarında Benjamin Stambouli'nin golü ile Adana Demirspor karşılaşmayı 1-0 kazanmayı bildi.

Adana Demirspor bu sonucun ardından 23 puana yükselirken Giresunspor'a 19 puanda kaldı.

(MAÇTAN DAKİKALAR)

8. dakika | Jonas Svensson, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Okan Koçuk kurtarıyor.

10. dakika | Metehan Mimaroğlu, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Okan Koçuk kurtarıyor.

22. dakika | GZT Giresunspor takımı Magomed Suleymanov ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Magomed Suleymanov tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı...

53. dakika | Benjamin Stambouli, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

57. dakika | Mario Balotelli önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Mario Balotelli tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

57. dakika | Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Aziz Behich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

62. dakika | Ceza sahası içinde topla buluşan Matias Vargas, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

GOOOOL | 90+3'TE Benjamin Stambouli Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi.

Adana Demirspor - Giresunspor maçı 11'ler

Adana Demirspor: Muriç, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Metehan, Yunus Akgün, Akintola, Balotelli

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Diabate, Sergio, Shapi, Balde