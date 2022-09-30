(ÖZET) Adana Demirspor-Galatasaray maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray maçından gol sesi çıkmadı. iki takım da pozisyona girmesine rağmen mücadeleden gol sesi çıkmadı.

Maçtan önemli dakikalar

Adana Demirspor-Galatasaray maçı başladı.

Mertens kaçırdı!

9. dakikada Galatasaray'da Mertens sol kanattan Kerem'in pasıyla ceza sahası son çizgisine inip dar açıdan kaleyi düşündü. Top az farkla yandan auta gitti.

24. dakikada Sarı-Kırmızılılar, yine Mertens'le tehlike yaratttı. Galatasaray'ın ön alanda yaptığı baskıyla kazandığı topu Mertens, sol çaprazdan kaleye vurdu ve Kaleci Ertaç parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Muslera'dan harika kurtarış!

30. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Belhanda'nın kafayla indirdiği topa Onyekuru ceza sahası içinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera son anda topu uzaklaştırdı.

Galatasaray kalesinde büyük tehlike!

33. dakikada Galatasaray kalesinde müthiş bir karambol yaşandı. Belhanda'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş havalandı ve Onyekuru'nun önüne düştü. Onyekuru ceza sahası dışından müthiş vurdu, Fernando Muslera harika uzandı ve gole izin vermedi.

Müthiş karambol!

45+1. dakikada Mertens'in kullandığı serbest vuruşu Ertaç son anda köşeden çıkardı. Dönen topu Nelsson kaleye göndermek istedi ama kaleci Ertaç yine topu çeldi. Arkaya açılan topu bu kez Yunus tamamlamak istedi ama Adana Demirspor savunması topu çizgiden çıkardı.

Adana'da ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı Adana Demirspor'un santrası ile başladı.

Galatasaray'da 57. dakikada Gomis'in yerine Juan Mata oyuna girdi.

59. dakikada Galatasaray gole yaklaştı! Ceza sahasının sağında topla buluşan Mertens'in arka direğe gönderdiği topa Juan Mata sert vurdu ancak savunma topu kornere çıkardı.

60. dakikada Emre Akbaba çıktı Britt Assombalonga oyuna girdi.

Adana Demirspor'da Stambouli, 64. dakikada Juan Mata'nın ayağına basması nonucunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

69. dakikada Adana Demirspor'da Gökhan İnler ile Akintola oyuna girdi. Yusuf Sarı ve Onyekuru oyundan alındı.

77. dakikada Belhanda'nın ceza sahasına yolladığı topu Akintola içeriye çevirdi. O bölgede Britt Assombalonga topu ağlara gönderdi ama daha öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Direkten çıktı!

78. dakikada Dries Mertens ceza sahası içine sağ kanattan gelen topa dokundu ancak top direkten auta gitti.

79. dakikada Galatasaray'da Midtjö ve Mertens'in yerine Haris Seferovic ve Sergio Oliveira oyuna dahil oldu.

81. dakikada Adana Demirspor'da Belhanda oyundan çıktı. Fredrik Gulbrandsen girdi.

90+3. dakikada Barış Alper'in pasında yay üzerinde topla buluşan Kerem vuruşunu yaptı ama top üstten dışarı gitti.

Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi ve iki takımda puanını 17'ye yükseltti.

Adana Demirspor-Galatasaray 11'ler:

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis



